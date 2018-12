Il 30 novembre nello store di Corsico (Milano) il workshop di IKEA ci ha insegnato come decorare alla perfezione la tavola natalizia. Ecco qualche idea da copiare.

Si chiama Natale Stile Libero ed è il progetto lanciato da IKEA che si snoda in 20 workshop creativi in tutta Italia, organizzati in altrettanti store.

L’obiettivo? Dire addio ai vecchi stereotipi natalizi, reinventando finalmente le decorazioni targate dicembre in maniera attuale, originale e, soprattutto, personalissima.

I workshop, dedicati ai soci IKEA Family, si sono tenuti in 20 store sparsi in tutta Italia lo scorso weekend focalizzandosi sulla tavola del pranzo del 25 filtrata attraverso gli occhi giovani e allo stile frizzante del team Funky Table (una delle più interessanti realtà nostrane specializzata in table design).



Grazie ai loro consigli, si può finalmente archiviare in soffitta la tovaglia rossa trita e ritrita, preferendole semmai eccentriche tavole apparecchiate in contrasto con la noiosissima monocromia standard.



Proprio questo è stato il tavolo di gioco (letteralmente parlando!) del workshop tenutosi il 30 novembre presso lo store di Corsico (Milano). A tenere banco (e tavola), Mariangela Negroni di Funky Table, una vera garanzia di qualità in materia di Table Sets.



Dalle sedute tradizionali sostituite con pouf più giocosi all’illuminazione pensata appositamente per creare un clima super natalizio, nulla viene lasciato al caso nei workshop firmati IKEA.



All’evento di Corsico sono stati presentati anche i prodotti must have che renderanno la vostra casa non solo una home sweet home ma una vera e propria Christmas Home Sweet Home.



Dall’illuminazione a LED 160 luci STRÅLA al tappeto pelo lungo TOFTLUND, bastano pochi dettagli per dare agli interni in un tocco di allegria Oh! Oh! Oh!, ossia à la Babbo Natale! Ma sempre molto chic, parola di IKEA e Funky Table.







Photo Credits IKEA