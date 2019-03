Instagrammate, salvate nelle bacheche social, ma soprattutto amate dagli esperti di home décor: ecco le piante da interno più di tendenza perfette per la vostra casa (e per chi il “pollice verde” proprio non ce l’ha)

Nessuna casa è davvero completa senza un tocco di verde, ma come scegliere le piante d’appartamento più adatte ai propri spazi senza sbagliare quando non si è esperti in giardinaggio e considerando che anche l’occhio vuole la sua parte?



La risposta è davvero a portata di pochi clic e basta scrollare una qualsiasi bacheca o feed social per imbattersi in tante e differenti ispirazioni rigorosamente approvate dai designer più influenti. E se vi è appena venuta voglia di creare il vostro giardino indoor, non manca di certo l’imbarazzo della scelta: tra piante di grandi o piccole dimensioni, con foglie più o meno larghe e differenti tonalità di verde, la lista di quelle di grande effetto e soprattutto a basso mantenimento (niente più scuse sulla totale assenza di police verde…) si fa davvero molto interessante.



Dal Ficus Lyrata al più trendy Banano, qui di seguito abbiamo raccolto le 8 piante da appartamento preferite dai designer per decorare la casa e renderla un vero e proprio tempio di tendenze in fatto di verde. Le vostre stanze ringraziano sentitamente in anticipo…







1. Sansevieria

Sul fatto che venga chiamata anche “lingua della suocera” lasciamo a voi libera interpretazione, concentrandoci soprattutto su questa succulenta per la sua incredibile resistenza in quasi tutti gli ambienti, anche quelli con poca luce e acqua. Le sue foglie allungate e striate hanno anche proprietà purificanti dell'aria. Un motivo in più per averne in casa a volontà.









2. Senecio Rowleyanus

Il suo portamento cascante e le piccole foglie sferiche su rami sottili e pendenti rendono questa pianta succulenta un’opzione originale e divertente perfetta per essere coltivata in vasi sospesi. Ama la luce ma, specialmente nella stagione invernale, non ha bisogno di tanta acqua ed è assolutamente adatta per arredare spazi come la cucina e il bagno o donare un tocco differente ad una libreria o un mobile in salotto.









3. Kenzia

Appartiene alla grande famiglia delle palme e richiede pochissime cure, ma grazie alle sue foglie lunghe, slanciate e rigogliose è in grado di dare un tocco significativo a qualsiasi stanza. Il modo perfetto per aggiungere un accento esotico alla vostra casa contando sulla longevità di una pianta molto amata dagli esperti di arredamento.









4. Ficus Lyrata

La sua forma ad alto cespuglio caratterizzata da un elegante fusto sottile e un chioma abbondante di foglie verde scuro rendono questa pianta di grande tendenza e perfetta per gli spazi ai quali è necessario aggiungere un po’ di carattere. A basso mantenimento, con una richiesta media di luce e acqua, è sicuramente tra le scelte preferite sui social e dagli esperti del settore.







5. Banano

Abbiamo imparato ad amare le sue foglie declinate in piccole decorazioni preziose e sulla carta da parati più chic degli ultimi anni, ma il Banano è anche amato dagli esperti del settore per le sue altezze importanti (attenzione che non diventino “troppo” importanti) e il suo stile che fa molto giungla urbana. Perfetto per arredare gli angoli vuoti e bianchi della vostra casa, porterà nei vostri spazi una splendida e calda ventata tropicale.









6. Monstera Deliciosa

Di origine messicana, è tra le piante più amate dai designer per le sue dimensioni “mostruose” (si arrampica dove può e riempie dunque gli spazi con pochissimo sforzo) e per le sue foglie verdi che sembrano quasi decorate e per questo di grande effetto. Riservata fino a poco fa ad una nicchia di appassionati, la splendida Monstera vanta oggi un pubblico più ampio ed è di grande tendenza. Attenti solo a fare in modo che abbia sempre abbastanza illuminazione e acqua.









7. Pilea Peperomioides

Che associate le sue foglie all’immagine di tanti piccoli ufo o optiate per la versione dal nome “pianta delle monete cinesi”, questa bellezza è stata per molto tempo nota soprattutto nei paesi scandinavi perché importata in Europa dalla Cina da un missionario norvegese. Oggi è tra le ispirazioni più pinnate sui social, è finalmente arrivata anche da noi ed è davvero facile da curare, sopportando bene anche la siccità.









8. Calathea

Con oltre 150 specie tutte caratterizzate da uno splendido fogliame striato e vivacemente colorato, questa pianta farà breccia nei vostri cuori e guadagnerà un posto d’onore nel vostro appartamento. Il fatto che non richieda poi così tante cure costituisce un bonus decisamente allettante. Da aggiungere subito alla vostra lista.







Photo cover credits: Bloomscape.com