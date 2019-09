Fiori freschi e dettagli retrò, per una cucina a cinque stelle

Se avete voglia di portare un po' di sano romanticismo tra le mura di casa partite dalla cucina, rigorosamente Country Chic. Sono probabilmente più di cinque le ragioni che rendono questi interni così graziosi e accoglienti, ma noi abbiamo individuato alcune delle più significative dalle quali partire per non sbagliare.

Fiori sempre freschi, complementi d'arredo recuperati, piante ornamentali e materiali naturali. La cucina si riempie di gioia e vibrazioni positive, che saranno in grado di sedurre anche gli animi più scettici.

Ecco cinque ragioni per le quali la tua cucina Country Chic sarà la più accogliente di sempre.

Fiori sempre freschi

Che si tratti dei fiori di campo appena recisi oppure del bouquet della domenica, in una cucina Country Chic i fiori non mancano mai. Un dettaglio accogliente e romantico, che decora gli spazi creando una continuità tra interni ed esterni.





Un'isola retrò

Al centro di un cucina Country troveremo sempre un vecchio tavolo da lavoro recuperato che ha la funzione di un piano da appoggio, attorno al quale gli inquilini o gli ospiti si raccolgono in una informale intimità per cucinare insieme e conversare. Più accogliente di così?





(Romantici) Elementi da recupero

Una vecchia lavagna recuperata nella soffitta della nonna, oppure nella nostra prima scuola non è certo un elemento decorativo che starebbe bene in ogni contesto. Eppure in una cucina Country Chic è perfetta, specialmente quando porta con se' preziosi messaggi motivazionali - e accoglienti.





Ceramiche bene in vista

La credenza della cucina è rigorsamente retrò, e accoglie al suo interno tutte le ceramiche accumulate nel tempo quasi a raccontare le tappe che hanno scritto la storia di questa casa. Con le ceramiche in vista ci si sente un po' come a casa della nonna, e allora è come se fossimo anche a casa nostra.





Dettagli sempre romantici

Le cucine Country raccolgono spesso numerosi elementi decorativi, poiché questo è uno stile tutt'altro che minimal. E allora troveremo in perfetta sintonia la credenza in legno, con il piano in marmo e la tappezzeria in lino al posto delle ante, ma anche piante sempreverdi e romantici cornici, per una resa straordinariamente accogliente.