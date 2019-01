Per valorizzare un immobile negli annunci di vendita, le foto sono importantissime. Ecco i 5 consigli top per un risultato eccezionale



Uno dei biglietti da visita più importanti di una casa nel contesto di annunci di vendita è indubbiamente il corredo fotografico.

Potete scrivere papiri interi farciti di frasi come “rifiniture di pregio”, “appartamento di lusso” e “vista mozzafiato” ma mai susciterete lo stesso effetto di una fotografia fatta nel modo giusto.

Purtroppo la maggior parte degli annunci immobiliari non vanta foto artistiche, il più delle volte nemmeno decenti…

Se state per vendere casa e vi apprestate a fotografarla, tenete presente i 5 consigli per valorizzarla al meglio negli scatti.

Bastano pochi semplici accorgimenti per avere un risultato notevole che di certo non farà passare inosservato il vostro annuncio.





1. Pochi oggetti: fate spazio all’ordine

L’essenzialità è sempre la cifra stilistica dell’eleganza. Se volete che nelle foto del vostro annuncio passi proprio il concetto di raffinatezza, sgombrate il più possibile la porzione di stanza che state per immortalare. L’arredamento minimal è ormai la tendenza dominante - parola di Marie Kondo e della filosofia zen del decluttering - e in generale da sempre all’estetica giova la regola del “poco che non stroppia”. Fate quindi pulizia di Primavera prima di scattare.





2. Aggiungete il tocco green: piante per decorare



Un escamotage che fa miracoli è quello del green touch. Provate a posizionare un paio di piante in vaso nella stanza che vi apprestate a fotografare e vedrete come questa piccola accortezza cambierà radicalmente l’atmosfera. E con essa anche il design.

Non c’è ambiente che non tragga giovamento da un ficus, un cactus o anche un vaso pieno di rose fresche. Prima di scattare, quindi, fate una capatina nel vivaio più vicino o dal fiorista per un effetto deliziosamente chic.





3. E luce sia!

Più che la proverbiale “e luce fu”, in materia di foto per annunci di vendita è bene l’esortativa “e luce sia!”.

Aprite tutte le persiane, tirate su le tapparelle e scostate le tende per far sì che la luce naturale inondi la stanza. Scegliete come fascia oraria quella in cui i raggi solari entrano maggiormente dalle vostre finestre, preferendo la luce mattutina a quella serale per una resa freschissima.

Se la luce naturale non è molta, fatevi aiutare da quella artificiale: lampade, abat-jour, faretti… radunate tutto l’armamentario d’illuminazione di cui disponete e usate preferibilmente solo quello, senza mixare luce naturale e luce artificiale. Se però il sole entra abbastanza in campo, preferite sempre la sua luce, più calda e genuina.

Infine, per evitare un’eccessiva alterazione dei colori, conviene regolare il bilanciamento del bianco sulla luce solare (daylight). Oppure si può regolare manualmente il bianco usando un foglio di carta su cui incide la luce solare.





4. Fotografate tutto lo spazio visibile

Cercate di posizionarvi in un angolo strategico della stanza da cui potete riprendere parecchio spazio visibile. Se i particolari di corner con abat-jour e quadretti sono bellissimi da godersi su una rivista d’arredamento, meno importanza assumono nel contesto di un annuncio per vendere un immobile. Possono rivelarsi addirittura controproducenti: chi li guarda potrebbe credere che abbiate fotografato una piccola porzione della stanza perché il resto non è un granché. Puntate quindi su inquadrature che siano il più comprensive possibili, dando così una fedele immagine dello spazio della camera.





5. Non tralasciate gli affacci e la vista panoramica

Se fuori dalla finestra godete di un panorama mozzafiato, è bene sottolinearlo nell’annuncio di vendita. E quale modo migliore per mostrarlo di una foto? Le diciture “ottima vista” lasciano il tempo che trovano mentre una bella immagine che renda giustizia all’affaccio sarà un biglietto da visita ben più apprezzato.

Non bisogna per forza avere il Colosseo o la Baia del Silenzio di Sestri Levante oltre i vetri: basta un parchetto o un viale alberato per dare alla fotografia un tocco naturale davvero adorabile. Se però avete la Baia del Silenzio davanti, puntate su quella, sfocando leggermente la porzione di finestra per sottolineare il panorama mentre lo si contestualizza in relazione alla casa.





Cover Photo Credits: iStock Photo