Pronti a trasformare la vostra casa in un moderno cottage della campagna inglese? Bastano i giusti colori, tanta tappezzeria e tutti i dettagli che trovate nel nostro articolo tra tradizione e belle e antiche abitudini

Alzi la mano chi, sfogliando un magazine patinato, amando la campagna o le serie tv inglesi non ha mai sognato di vivere in uno di questi splendidi cottage d’oltremanica. Le atmosfere bucoliche, l’uso a profusione di tessuti stampati e tappezzerie, tanto legno e quei colori tenui fanno infatti desiderare una fuga dalla città, ma la possibilità di ricreare lo stile contry inglese in casa propria non è affatto da sottovalutare.



Intimo e accogliente, questo stile rende infatti la casa calda e vissuta, grazie anche ad un chiaro riferimento al rapporto con la natura. Quanto alla “dose di country”, sta a voi decidere: che calchiate la mano o puntiate su un arredamento più moderno, l'importante è che l’effetto finale esprima calore e famiglia, eredità e recupero.



Qui di seguito vi spieghiamo come portare quell’atmosfera anche in casa vostra, con tanti consigli per arredare i vostri ambienti in perfetto stile country inglese. Scommettiamo avrete subito voglia di sfoggiare la vostra collezione di porcellane per il tè delle cinque?









Colori

Lungi dal confonderlo con il provenzale e lo shabby chic, nello stile country inglese il bianco è sostituito da sfumature più tenui pur non rinunciando a colori caldi e scuri soprattutto per pareti e pavimenti. Proprio come in uno dei tipici giardini inglesi, le tonalità più in voga vanno quindi dal rosa, giallo e verde dolci e tenui al blu e grigio più acquosi, non dimenticando le fantasie floreali e qualche tono più acceso e vivace per rendere la casa più accogliente e vissuta.



Tessuti

Tra i must indiscussi dello stile non possono mancare sicuramente i tessuti, che avvolgono la casa di una soffice nuvola dalle fantasie più svariate. Lo scopo principale è rendere ogni angolo più accogliente e mettere i membri della famiglia e gli ospiti sempre a proprio agio. Sì allora a fodere per divani e cuscini, sedie imbottite, tende dai colori tenui a fantasia. Chintz, fiori e damaschi le fantasie che vanno per la maggiore, con qualche nota di tartan e sempre non dimenticando qualche paralume, un classico delle case country inglesi.



Carta da parati

Esattamente come la tappezzeria, anche la carta da parati ripropone motivi classici della tradizione inglese, preferendo grandi stampe importanti che si abbinano a tessuti e tappeti, pur restando ben bilanciato e risultando nel complesso non affatto eccessivo. Un consiglio? Anche in questo caso, per non sbagliare, meglio puntare sui fiori.





Legno a vista

Quando il country incontra il rustico, state pur certi che ci sarà sempre del legno. Ecco allora la presenza in abbondanza di travi su soffitti, pareti e porte per evidenziare l’effetto vissuto, non disdegnandolo nemmeno su pavimenti e mobili. Del resto l’ispriazione viene pur sempre dalle case di campagna.



Mobili

Il legno conferma la sua predominanza anche nei mobili. Chiaro o scuro, dall’effetto vissuto o dipinto, l’importante è che sia robuto e presente, soprattutto per tavoli, credenze, scaffali e librerie, in cucina, camera da letto e nel bagno, rivestito quando si tratta di divani e sedie, decorato con maniglie in ottone nel caso di credenze e cassettiere.



Accessori e dettagli

L’idea è quella di ricreare un ambiente con chiari riferimenti ad un’altra epoca, come se l’arredamento nell’insieme fosse il risultato di un susseguirsi di generazioni vissute nella casa. Sì allora a grandi e piccoli ritratti e cimeli di famiglia, tanti oggettini su scaffali e mobili e porcellane a vista in cucina. Cuscini e tessuti sono rigorosamente fatti a mano (o almeno devono lasciarlo credere nell’aspetto), non dimenticando lampade da terra con paralumi decorati, cassapanche e cappelliere che avrete recuperato nei mercatini vintage o nei negozi di seconda mano.



Il potere dei libri

Tra i vanti delle case inglesi ci sono di sicuro i libri, tanti libri. Non dimenticate quindi di inserire nel vostro arredamento scaffali e librerie e di ricreare un piccolo e comodo angolo lettura super accogliente, meglio ancora se corredato di tomi e volume antichi, titoli originali e dal rivestimento profumato e logoro ripescati con orgoglio dalle botteghe dei rigattieri.



Piante, vasi e fiori

Abbiamo parlato dei fiori che fanno bella mostra su tessuti e carte da parati, ma ovviamente devono essere anche presenti in abbondanza freschi in molti angoli della casa. Su mensole e davanzali, in fioriere, piccoli vasi su tavolini, in bagno o nelle teiere in porcellana decorata, puntate soprattutto su specie tipiche del giardino all’inglese, preferendo rose, lavanda, violette e tante erbe aromatiche.



L’ora del tè

Come non menzionare l’immancabile appuntamento dell’afternoon tea? Tra tradizione e consuetudine, non può non mancare un riferimento anche in casa vostra, ricreando un angolo per apparecchiare con tazze e teiere o puntanto su mensole a vista in cucina per mostrare la vostra collezione di porcellane e contenitori di tè differenti.





Cover Photo Credits: Suzanne Kasler per La Cornue