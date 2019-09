Dalla cucina alla camera da letto, ecco come decorare la vostra casa di campagna ispirandovi all’atmosfera dei cottage e puntando su legno, stampe floreali e mobili recuperati da soffitte e mercatini

Il rientro in città vi ha già fatto venire voglia di week end silenziosi e bucolici e avete la fortuna di possedere un piccolo rifugio campagnolo? Il momento è perfetto per pensare all’arredamento della vostra casetta e per donarle quel romantico fascino rustico da condividere con famiglia e amici.



Qui di seguito abbiamo raccolto per voi le ispirazioni e i consigli più belli per ricreare quell’atmosfera da sogno nella vostra dimora: dalla cucina alla camera da letto, ecco allora come arredare la vostra casa di campagna ispirandovi ai cottage inglesi e puntando su legno, stampe floreali e mobili recuperati da soffitte e mercatini.







Stile da cottage classico o rustico moderno?

Innagabile che la componente di gusti personali influisca sulla scelta dell’arredamento della propria casa di campagna. Il nostro consiglio però è anche quello di valorizzare l’immobile in vostro possesso. In presenza di una casa d’epoca, sarà infatti preferibile mantenere la maggior parte delle caratteristiche architettoniche già presenti, in particolare muri in pietra viva e travi a vista che donano agli ambienti un tocco sofisticato e suggestivo, perfetto se completato con i giusti mobili e tessuti.



Se amate invece lo stile moderno e la vostra casa lo consente, potrete sempre optare per un design più minimal ed essenziale. In questo caso il segreto è puntare sugli spazi, valorizzando soprattutto muri, pavimenti e soffitti originali.







Focus su legno e ferro

Quanto ai materiali, i protagonisti assoluti della casa di campagna sono sicuramente il legno e il ferro battuto. Caldo e di forte rimando agli spazi verdi circostanti, il legno è l’elemento che non dovrà mancare nella vostra casa, dal tavolo per il salone al letto in camera passando per le librerie e il bagno. A voi la scelta della tipologia: naturale e nel suo colore originale, intarsiato, dipinto o decapato. Non abbiate paura di mantenerlo nella struttura architettonica e di utilizzarlo nell’arredamento puntando su mobili, bauli, casse e cassetti di ogni tipo.



Infine, non dimenticate di alternarlo ad un altro importante elemento delle case di campagna, il ferro battuto, perfetto per i letti dei vostri ambienti notte come per attaccapanni, lampadari e accessori vari.







Mobili e materiali di recupero

Esattamente come per lo stile, l’arredamento andrà a rispecchiare i vostri gusti e l’immagine che vorrete dare della vostra casa di campagna. A noi piace pensare a questi ambienti come luoghi caldi e lenti che fanno spazio al relax, alla famiglia e alle vacanze e accolgono amici per lunghi pranzi e cene.



Sì allora ad un mix sapiente di mobili nuovi e studiati alternati a oggetti antichi, magari ripescati dalle case dei vostri nonni o trovati in qualche mercatino dell’usato. La campagna, del resto, è il luogo dedicato al rispetto della natura e al recupero e quale miglior modo di esaltare queste caratteristiche se non con uno specchio di altri tempi, ceste in vimini, bauli della nonna e quadri vintage?







A tutto tessuti

Anche i tessuti giocano un ruolo fondamentale nell’arredamento delle case di campagna. Il fine è quello di creare un ambiente caldo e accogliente ma soprattutto coloratissimo.



Al bando dunque il nero, il bianco e i tessuti sintetici e tecnici, preferendo per tende, tappeti, coperte e cuscini le fibre naturali in tutte le sfumature della natura ad ogni stagione, dalle romantiche stampe floreali ai colori accessi delle foglie d’autunno, non disdegnando righe e texture bucoliche.







Fiori freschi in ogni stagione

Che si tratti di singoli steli colti dal prato vicino e riposti in vasi dalle forme e i colori variegati o di bouquet in antiche porcellane preziose, i fiori freschi aggiungono un tocco romantico e ricercato alla vostra casa.



Il consiglio in più? Preferite sempre ciò che la natura offre stagione dopo stagione.







La cucina

Non c'è camera nella casa di campagna più della cucina che rappresenti la vita rurale lontano dal caos della città. Forse è anche per questo motivo che nell'immaginario di molti si tratta di un ambiente caldo, invitante e pieno di luce. La vostra cucina è datata nel tempo e in muratura? Siete già a metà dell’opera. In alternativa, potrete sempre optare per una solida cucina in legno nel colore che più vi aggrada.



Non dimenticate di riservare uno spazio a cappe, stufe e cucine a caldaia: che siano già nel vostro ambiente o riusciate a recuperarle di seconda mano, doneranno alla vostra cucina un’atmosfera d’altri tempi. Il tocco finale è infine dato dalla dispensa a vista, vecchie credenze decapate per mostrare le porcellane e pentole in rame da esporre appese ai muri (intervallate, perché no, da qualche erba aromatica essiccata).







L’ingresso

La panca in legno con ai piedi scarpe da trekking e stivali in gomma, l’attaccapanni con trench e cappelli e tanti accessori e foto che ricordano momenti speciali vissuti in famiglia. Anche questo angolo perfetto sembra essere rubato da qualche film o rivista patinata, ma ricreare un ingresso così nella vostra casa di campagna non è affatto complicato.



Dedicate dunque a questa parte della casa l’importanta che merita, utilizzando materiali e tessuti naturali e non dimenticando uno specchio con cornice, un baule o una panca antica.









La camera da letto

Una casa di campagna perfetta si riconosce anche dalla camera da letto. Ancora una volta, lo stile lo decidete voi, ma non dimenticate di puntare su legno e ferro battuto (soprattutto per il letto e lampadari), mobili e accessori di recupero.



Le tende, le coperte e i cuscini sono la tela perfetta per sbizzarrirvi con i colori e le fantasie bucoliche di ispirazione vintage. Ultimo tocco: morbidi tappeti colorati da posizionare per terra su entrambi i lati del letto.







Il salotto e gli spazi comuni

Proprio come la cucina, il salotto è un ambiente centrale della vostra casa di campagna e dovrà essere perfettamente in linea con lo stile delle altre camere. Parola d’ordine per arredarlo: comfort. Gli elementi in legno come tavoli e porte andranno infatti alternati a morbidi e comodi divani e poltrone sulle quali sprofondare per una piacevole lettura o in compagnia e sedie a dondolo per le giornate piovose trascorse in casa ranicchiati davanti al camino.



Se il vostro ambiente non è fornito di quest’ultimo, una stufa a legna in ghisa andrà benissimo.







Il bagno

Per concludere al meglio una splendida giornata autunnale trascorsa tra campi e foreste, niente di meglio di un bagno dal sapore rustico e vintage nel quale concedersi qualche coccola di benessere. L’ambiente è adatto per divertirsi con uno stile shabby chic oppure osare con uno più antico di ispirazione vittoriana, magari puntando tutto su una vasca roll top con piedini, soffici tessuti per tende e asciugamani e vecchie scale e sgabelli utilizzati per riporli a vista.



Non vi resta che preparare l’acqua e immergervi in un lungo bagno rilassante.







Cover photo credits: Jeremy Phillips