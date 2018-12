Cosa fare quando lo spazio nella cabina armadio scarseggia? E se al contrario ce n’è in abbondanza? Abbiamo qui la soluzione a tutti i vostri dubbi per ottenere un guardaroba da sogno

Alzi la mano chi desidera una cabina armadio come quelle da sogno che si vedono sui feed dei social e le pagine dei magazine più famosi.



E se la vostra fortuna è quella di possedere spazio abbastanza da poterne arredare una ma mille dubbi vi assalgono e avete paura di sbagliare, abbiamo la soluzione a tutti i vostri problemi.



Da come sfruttare al massimo uno spazio troppo piccolo a come, al contrario, riempire gli angoli vuoti e renderli più accoglienti e personali, ecco infatti alcuni degli errori più comuni quando si arreda la cabina armadio e come evitarli.



Pronti a ricreare in casa vostra un guardaroba a prova di celebrity?





1. Non misurare gli spazi a disposizione

Avevate immaginato ogni singolo pezzo per arredarla e sognato ad occhi aperti scarpe e borse in bella vista, salvo poi rendervi conto solo quando i mobili sono arrivati che le misure non erano affatto corrette e che non potevate nemmeno aprire le ante dei cassetti. La morale di questa favola? Controllare e prendere le misure una volta in più per un lieto fine assicurato.





2. Non sfruttare lo spazio al meglio

Non c’è errore più comune del non saper sfruttare al meglio lo spazio intorno a voi. Mai sottovalutare infatti le potenzialità di armadi, scaffali e cassetti, per non parlare delle pareti e degli angoli vuoti: basta qualche mensola e delle barre metalliche per creare infatti lo spazio perfetto dove riporre scarpe con tacco, cincture, sciarpe e cravatte.



3. Arrendersi per il poco spazio

Il vostro guardaroba ospita a malapena qualche armadio, ma sempre meglio di niente, no? Prima di gettare la spugna e decidere di abbandonare l’impresa di creare una cabina armadio da sogno, perché allora non giocarsi la carta dell’illusione ottica e posizionare su una parete un grande specchio così da rendere la stanza inaspettatamente più grande?



4. Non approfittare del troppo spazio

Gli spazi grandi e con pochi mobili ci piacciono tanto, ma in una cabina armadio suonano quasi come un controsenso. Se dopo aver ottimizzato ogni parete con armadi, cassetti e scaffali dovesse ancora avanzare dello spazio vuoto, potrete sempre divertirvi a creare una splendida postazione make up. Sì, adesso siamo certi di aver catturato la vostra attenzione…



5. Conservare le scarpe nell’armadio

Capiamo il poco spazio a disposizione e l’impossibilità di puntare su una scarpiera, ma le scarpe sparse per terra e nei fondi dell’armadio proprio no. Meglio allora sollevare i mobili anche solo di mezzo metro da terra e organizzare le vostre calzature in scatole da riporre nella parte inferiore. In alternativa, potrete sempre optare per quegli organizzatori di scarpe in tessuto da appendere sul retro della porta.





6. Accumulare roba mai indossata

Anche la cabina armadio più ampia e spaziosa può essere messa a dura prova da un accumulo eccessivo di abiti e accessori mai indossati. La soluzione? Una bella sessione di decluttering in cui si fa piazza pulita di roba inutile riciclandola e donandola e si ottimizza lo spazio organizzando quel che resta in cassetti, scatole e accessori multifunzione per rendere il tutto improvvisamente più semplice e ordinato.



7. Non sfruttare il potere dell’illuminazione

Parliamo tanto di cabina armadio ma non ci rendiamo conto che il più delle volte non sappiamo come illuminarla a dovere. Se la vostra stanza è infatti troppo piccola per ospitare una finestra o semplicemente vorreste esaltarne l’eleganza e il suo contenuto, niente di meglio di faretti e piccole luci LED per migliorare il design dello spazio intorno (ed evitare di scegliere l’outfit alla cieca).



8. Un guardaroba troppo freddo

La nostra cabina armadio la immaginiamo così: grande abbastanza non solo da farvi entrare armadi e cassetti ma anche per camminarvi a piedi nudi mentre scegliamo cosa indossare. Per evitare la spiacevole sensazione di freddo del pavimento e aggiungere un tocco più caldo alla stanza, meglio allora puntare su un morbido tappeto in tinta unita o a fantasia.



9. Un guardaroba poco personale

E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, l’errore più grande sarebbe quello di non personalizzare l’ambiente della vostra cabina armadio per renderlo più accogliente. Puntate allora su una carta da parati o un arredamento in linea con il vostro stile per aggiungere un tocco di eleganza e carattere.