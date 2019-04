Rendere irresistibile il vostro bagno non è mai stato così facile. Seguite i nostri consigli per non sbagliare

Il bagno è uno degli spazi più intimi della casa, quello che vorremo avere sempre in ordine per goderci intimi momenti di relax, ma anche per non farci trovare impreparati se un ospite dovesse averne bisogno.

A volte però ci troviamo a fare i conti con spazi ridotti, luminosità limitata e altri piccoli dettagli che non ci aiutano a mantenere sempre accogliente lo spazio come lo vorremmo.



Se anche voi vi ritrovate ad avere un bagno di piccole dimensioni ci sono però pochi e semplici accorgimenti da tenere a mente per ingannare la vista dilatandone gli spazi.

Ecco i nostri 7 suggerimenti per arredare un bagno piccolo e volete trasformarlo in un triupudio di eleganza e accoglienza.

Piccolo ma accogliente

Uno spazio piccolo quando reso accogliente sembra sempre più grande di quello che in reltà è. Giocate con i volumi, i fiori, i dettagli retrò e le candele, scegliende una sola palette per alleggerire il contesto: quella del bianco.





Carta da parati

Una cornice suggestiva e decisamente adatta ai bagni piccoli, la carta da parati impreziosisce i più piccoli scenari catturando l'attenzione sui suoi dettagli anzichè sulle dimensioni dello spazio. Quella con le decorazioni dorate per il bagno è la nostra preferita.





Sfruttare le nicchie

Per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile dimenticate mobili e armadietti e fate in modo di creare una o più nicchie dove possibile. In questo modo visivamente lo spazio vi sembrerà molto più ampio perché privo di ultetiori elementi d'arredo.





Doccia con parete mobile focale

Questa è una soluzione molto richiesta negli ultimi anni, suggestiva e decisamente funzionale. Scegliete l'angolo più adatto dove posizionare la doccia e poi chiudete l'angolo con una parete mobile focale in vetro, che sposterete quando necessario. Più salvaspazio di così.





Disegni ottici

Disegni ottici e ottimizzazione degli spazi in questo bagno super newyorkese, dove la doccia diventa invisibile perché nascosta dietro al muro che la separa dalla zona bagno. Piccola ma chic e funzionale e otticamente più grande del reale.





Due pareti in una

Giocare a separare la parete in due vince sempre, poiché questa separazione è in grado di dilatare otticamente gli spazi verticalmente così come in profondità se sceglierete come una tinta più scura nella parte superiore del muro.





Sì al vetro, no alle tende

Se avete un bagno piccolo dimenticatevi definitivamente delle tende e preparatevi ad accogiere il vetro. Posizionate sempre la doccia in fondo alla stanza, che andrete a separare con una parete totalmente in vetro. Nessun angolo dello spazio in questo modo resterà invisibile.