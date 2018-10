Ecco le fasi fondamentali per ottenere un arredamento impeccabile in un bagno dal gusto moderno



Arredare un bagno non è semplice come uno potrebbe pensare, anzi: lo spazio ridotto e la praticità che deve essere assolutamente funzionale rendono questo ambiente particolarmente insidioso a livello di design.

Ecco i 5 step fondamentali per arredare un bagno moderno senza scivolare su errori grossolani. Più fatali della saponetta nella doccia!





1. Puntate sull’essenzialità

Un bagno che abbia un’allure moderna non deve cadere nella ridondanza. Puntate su linee minimal sia per il lavello sia per il mobile e gli accessori vari. Dallo specchio alle lampade, scegliete come chiave di volta la semplicità dei disegni.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





2. Originalità nei colori e nelle forme

Modernità è sinonimo di originalità, motivo per cui va a braccetto sia con un design avanguardistico sia con una colorazione sui generis. Puntate su entrambi questi effetti e otterrete un bagno davvero interessante sotto ogni aspetto. Sanitari grigi in grès porcellanato che diano un tocco industrial, forme ovoidali per le vasche e rubinetteria in acciaio inox fumé renderanno la toilette una capsula del tempo che guarda al futuro. Volete dare un tocco vintage per ammorbidire il tutto? Lo sgabello imbottito di velluto sarà la ciliegina sul design.

Photo Credits: archiexpo.it/ceramica-cielo





3. Bicolore formato elaganza

Per avere una coppia d’assi nella manica, puntate proprio sulla coppia. Il bicolor, se selezionato scientemente e con gusto, sarà in grado di arredare l’ambiente più di qualsiasi mobile e accessorio. Un’accoppiata vincente è quella che vede a braccetto un raffinato tortora per le pareti e un blu navy per le piastrelle del pavimento. Tenete quest’alternanza cromatica come fil rouge anche della biancheria del bagno e il risultato sarà degno di una Spa extra lusso.

Photo Credits: hm.com





4. Linee squadrate

Per un effetto contemporaneo al quadrato, le linee rette vi saranno d’aiuto. Optate per un design squadrato sia a livello di mobili sia per la posa dei rivestimenti. Una squisita armonia spaziale donerà al bagno un potere rilassante da giardino zen.

Photo Credits: archiexpo.it/mariner-ceramiche





5. Rallegrate l’ambiente con colori e disegni funny

Il tocco finale per un bagno a prova di modernità stilosa? Il colore. Con colore non s’intende solo la tavolozza cromatica ma anche quella sensoriale: dai tappetini in morbida gomma allo sgabello giallo fosforescente fino alla tenda della doccia decorata con grafiche contemporanee, fate del bagno una tela vergine da decorare a vostro piacimento. Con un mood sempre modernissimo.

Photo Credits: ikea.com





Cover photo credits: iStock Photo