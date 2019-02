La wallpaper è perfetta con qualsiasi tipo di arredamento e calza a pennello soprattutto nel living room. Ecco le 10 idee più originali a cui ispirarsi



La carta da parati è diventata il rivestimento più chic a cui aprire le porte di casa.

Dimenticatevi del suo retaggio kitsch, quello frutto di stratificazioni di carte di pessimo gusto che un tempo troneggiavano a casa della nonna. La wallpaper di oggi è giovane, fresca, di design... Insomma: assolutamente da avere!

La stanza che meglio la accoglie è il salotto, il regno numero uno della carta murale: qui diventa elegante, ammantando l'ambiente di personalità senza esagerarne i toni.

Ecco 10 idee belle e originali per usare la carta da parati nell’arredamento del living room.





Sfumature dorate

Per impreziosire un interno, la wallpaper con macchie di oro puro sarà perfetta. Oltre a dare un effetto elegantissimo, donerà anche un tocco di luce brillante al salotto. Associatela a un arredamento ultramoderno per non rischiare di esagerare con la pompa magna in salsa rétro.

Pois irregolari per un salotto pop ma non troppo



I polka dot affascinano sempre. Optate pure per una carta da parati che riproduca il motivo dei pois però se volete un risultato più chic scegliete i pallini irregolari anziché i soliti perfettamente tondi. Per essere davvero originali, create da soli i fogli di carta da attaccare al muro. Basterà dipingerli con un pennello facendo emergere l’artista che è in voi. Anzi: proprio la Yayoi Kusama che c'è in voi, ossia la pittrice giapponese che dipinge appunto i pois.

Motivi vegetali

Un modo efficace per ossigenare il salotto e renderlo più arioso è quello di attaccare la wallpaper tinta di clorofilla, ovvero quella intrisa di foglie, erba e piante. L’ambiente diventerà raffinato e al tempo stesso giocoso, motivo per cui qualsiasi arredamento ne guadagnerà in stile.

Illusioni ottiche

Rivestite di marmo le pareti del vostro living room ma optate per il paper marble. Senza dover chiamare il marmista, basterà scegliere una carta da parati che imita le venature della pietra naturale. L’effetto sarà piacevolmente elegante e l’illusione ottica, anzi tattile, strapperà anche un sorriso di approvazione ai vostri ospiti design addict.

Geometrie optical

Uno stile molto moderno che si adatta a ogni tipologia di interior è quello della wallpaper geometrica. Selezionate la greca che più si addice agli ambienti della casa e vedrete che perfino il motivo più arzigogolato non vi stuferà mai. Con carte da parati molto fitte, però, badate bene a non accumulare troppi mobili nella stanza: il rischio sarebbe quello di creare confusione. E la confusione non è mai chic.



Colori tenui e disegni leggeri

Chi teme di stufarsi, può provare con le colorazioni più neutre e i motivi leggerissimi, poco invadenti per loro stessa natura. Quelli che più si addicono a questo soft wallpaper style sono proprio i disegni presi in prestito alla natura: fiorellini o rametti, preferibilmente appena accennati, come se fossero disegnati a matita. La palette cromatica che più si addice è quella neutra composta da grigio, tortora, beige e white-off, nuance discrete che contorneranno il tutto di eleganza senza tempo.

Geometrie per dilatare lo spazio

La carta da parati non è soltanto un accessorio a livello estetico: a volte può venire in aiuto anche sul lato pratico. Se il salotto ha i soffitti bassi o una metratura che non vi soddisfa, provate a dilatare illusoriamente l’interno con disegni geometrici che facciano al caso vostro. Per innalzare la spazialità, puntate su disegni verticali, possibilmente con punte di diamante verso l’alto che diano proprio l’effetto di innalzamento. Per allargarvi, invece, ricorrete a righe orizzontali e a tutto ciò che in materia di vestiti smagrenti è assolutamente bandito.

Caleidoscopio di pastelli

Per dare un tocco di colore al salotto, optate per la tavolozza di tinte pastello. Lilla, verde menta, rosa cipria, giallo senape… ogni versione sbiadita dei colori primari sarà l’ideale per un tocco cromatico delicato. Bilanciate la colorazione morbida con disegni rigorosi: forme geometriche nette come cerchi, quadrati e rombi saranno i perfetti contenitori delle vostre palette primaverili.

Effetto piastrella vintage

Un modo originale per arredare il living con la carta murale è quello di mimare l’effetto delle cementine. Scegliete dei fogli con disegni geometrici tipo piastrelle di una volta e il salotto si arricchirà di stile, strizzando l’occhio al vintage ma senza esagerare.

Effetto affresco

Un escamotage per rendere raffinatissimo il salone è quello di accogliere tra le sue mura una carta da parati dipinta ad arte. Puntate sui soggetti da affresco e sulle pitture da parete più classiche nel caso di ambienti molto ampi. Il non plus ultra dello chic? Fatevi personalizzare la carta da parati da un pittore così da averla unica e per questo ancora più pregiata, proprio come un pezzo da museo.