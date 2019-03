I segreti per rinnovare i vostri interni con un twist decisamente romantico

La boiserie è una classica soluzione dall'elegante impatto per rinnovare gli ambienti di casa senza stravogerne la struttura. Si adatta ad ogni genere di spazio e, in base al contesto e allo stile, è in grado di modificare completamente l'atmosfera degli interni.

I pannelli in legno variamente intarsiati, incisioni e intagliati sono un capolavoro da osservare, sia che vadano a decorare una parte di parete, sia che ne ricoprano l'intera superficie.



La boiserie può dare vita a una poco profonda mensola da decorare, può prendere il posto della testata del letto, oppure conferire al salotto un tocco francese irresistibile.

Ecco 7 idee di boiserie da introdurre tra le mura di casa che vi faranno innamorare.





Boiserie come testata del letto

Per incorniciare il vostro letto in maniera origninale potete posizionare la boiserie per tutta la lunghezza della parete all'altezza più adatta a voi. Bianco su bianco è ideale in camera da letto.





Cucina moderna

Una cucina moderna lo è a partire dalle pareti. Pensate a un'intera parete rivestita da boiserie con inserti semplici ma suggestivi, total white a contrasto con un parquet scuro. E' ideale laddove la cucina sia costituita da materiali preziosi come il marmo bianco.





Un tocco di colore

La boiserie, quando non ricopre l'intera parete, può rivelarsi una perfetta soluzione per rendere le mura dei vostri interni bicolor. In bagno la nostra palette preferita è quella verde salvia.





Movimento in corridoio

Decorando le pareti con i suoi preziosi intarsi, la boiserie sulle pareti dei corridoi creano un dolce movimento laddove gli spazi sono stretti e lunghi.





Una mensola sottile

Avete mai pensato al fatto che la boiserie può fungere anche da piccola mensola lungo le lunghezze delle pareti? Certo potrà accogliere piccoli oggetti come sottili cornici decorative, ma l'effetto visivo è decisamente curioso.





Pareti rinnovate

Così come con la carta da parati, anche con la boiserie come soluzione la vostra parete sarà del tutto rinnovata. Scegliete il tipo di legno, lo stile dei pannelli incisi, la tinta più adatta al vostro spazio e il gioco è fatto.





Twist francese

Quando su Pinterest digitiamo le parole "interni" e "francesi" insieme il risultato è più romantico che mai. Straordinarie pareti a boiserie rirpendono gli intarsi dei caminetti retrò sui quali sono quasi sempre posizionati magnifici specchi incorniciati. Perché non prender spunto proprio da questi interni mozzafiato?