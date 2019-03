Superfici minimal, arredi ultrarifiniti e quel tocco eclettico che non guasta: ecco le ispirazioni più belle per un bagno alla moda ma al tempo stesso funzionale

Amatissimi, ricercati e salvati tra le ispirazioni nelle bacheche dei social più in voga e assolutamente richiesti per la propria casa, i bagni moderni hanno superato egregiamente la prova del tempo e delle tendenze e sono oggi la soluzione di arredo più amata per la camera dedicata al benessere personale e al relax.



Alla ricerca degli spunti più interessanti per rendere il vostro bagno al passo coi tempi e farlo somigliare ad una spa moderna e superaccessoriata?



Tra docce walk-in e vasche da bagno free standing, superfici minimal, arredi ultrarifiniti e quell tocco eclettico che non guasta, qui di seguito abbiamo raccolto per voi 10 idee originali ed economiche per un bagno moderno e funzionale che non rinuncia a piccoli lussi e ad accessori di tendenza.



1. Doccia walk-in

Un semplice piano di vetro definisce e divide la zona della doccia aperta dal lato asciutto del bagno dove si trova il lavabo. La sensazione sarà quella di trovarsi in una spa moderna e dallo stile minimal.









2. Mobile lavabo sospeso

Tra le caratteristiche principali di un bagno moderno, il mobile per il lavabo (due se lo spazio lo consente) sospeso assicura alla stanza quel tocco sofisticato e contemporaneo che intriga e colpisce.









3. Piastrelle e pavimenti geometrici

Il vostro bagno è tutto bianco e siete alla ricerca del particolare per ravvivarlo? Puntate sul contrasto con il nero, piastrelle stile metropolitana e pavimenti dai motivi geometrici. Il legno degli arredamenti aggiunge il tocco finale perfetto.









4. Illuminazione audace



Niente di meglio di una lampada a sospensione moderna ed eclettica per donare al vostro bagno uno stile più fresco e al passo coi tempi. Il vero bonus è abbinarla ad una vasca da bagno freestanding per un relax completo e lasciare tutti a bocca aperta.









5. Pollice verde da bagno

Il modo più semplice e veloce per rinnovare il vostro bagno? Aggiungere un tocco verde ed elegante con piante sul pavimento e gli scaffali. Il segreto è puntare su specie che prosperano in ambienti umidi e restituiscono la sensazione di trovarsi in un vero e proprio tempio dedicato al benessere.









6. Gioco di specchi

Non c’è bagno (moderno) senza un grande specchio (rotondo). Che puntiate su un modello elegante e dai profili dorati, a contrasto con il bianco dello spazio o in legno come l’arredamento della stanza, vi basterà davvero poco per completare la postazione del lavabo e renderla moderna e sofisticata.









7. Un tocco di rosa

Un po’ di rosa al posto del total white? Perché no. Elegante e di tendenza, un bagno nei toni del rosa dona un aspetto moderno alla camera ed è perfetto con piastrelle grigie e accessori in legno chiaro.









8. L’alternativa nei toni scuri

Se invece il vostro stile tende più verso i toni scuri, niente di meglio del nero e del grigio per un tocco moderno e di grande effetto. Attenti solo ad utilizzare un arredamento e accessori luminosi per mantenere la freschezza dell’ambiente.









9. Scaffalature integrate

Quando il perimetro del bagno è limitato e lo spazio scarseggia non c’è niente di meglio delle scaffalature integrate in prossimità della vostra vasca o doccia per conservare e riporre asciugamani e accessori evitando i più ingombranti armadi e mobili.









10. Postazione make up in bagno

Se al contrario disponete di spazio extra e non sapete come riempirlo, vi basterà aggiungere una postazione make up per un bagno di grande impatto e dedicato ad ogni aspetto del vostro benessere.









Cover photo credits: Archiproducts / Arblu