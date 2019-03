Le idee giuste per arredare casa? Prendete ispirazione dagli hotel più cool per non sbagliare

Durante la pianificazione di un viaggio la scelta dell'hotel rappresenta la ricerca di un luogo dove avremo voglia di sentirci a casa anche dall'altra parte del mondo. Così, quando torniamo indietro, non portiamo con noi soltanto i migliori prodotti beauty da toeletta, ma i tessuti, i colori, lo stile e l'armonia di un contesto che abbiamo fatto nostro per qualche giorno.



Vogliamo che i bagni le nostre case abbiamo lo stesso effetto "wow", essendo in grado riproporre il giusto mix tra fascino e funzionalità.

Ecco 10 dei nostri hotel preferiti nel mondo ai quali ispirarvi per decorare il bagno di casa, nell'attesa di programmare il prossimo viaggio alla ricerca di nuove idee.





Lime Wood Hotel, Hampshire

Una vasca retrò al centro del bagno è quello che ci vuole per rendere il vostro bagno più rilassante che mai. Se la vista ve lo consente dimenticatevi anche le tende e godetevi lo spettacolo immerso nel verde mentre sarete immersi nell'acqua.





The Boutique Hotel Zita, Brussels

Perché essere tradizionalisti quando si può esprimere una suggestiva creatività? Lo specchio si frammenta in parti ridotte e la pareti accoglie piccoli e grandi specchi tondi, creando movimento e armonia.







Ace Hotel, Portland

Chi è che cercava un twist vintage? Questo è il bagno che fa per te. Servono solo due colori, il bianco e il nero, una vasca dalla strruttura retrò, lunghe tende fino al pavimento e qualche dettaglio in legno grezzo.





The Beverly Hills Hotel, LA

Per chi ha voglia di un tocco green quale bagno più instagrammabile avremmo potuto selezionare? Questa carta da parati vi metterà il buon umore ogni mattina, ricordatevi soltanto di abbinarla a dettagli ramati per renderla ancor più irresistibile.





Hôtel Grands Boulevards, Paris

Una originale soluzione per evitare lo specchio tradizionale è quella di sceglierne due di diverse dimensioni da sovrapporre sopra al lavandino, con uno sfondo romantico rosa confetto.





Nobis Hotel, Copenhagen

A tutti gli amanti del marmo il Nobis Hotel fa una dichiarazione: non è mai abbastanza! Scegliete un marmo chiaro e decorate il resto con grigi, bianchi e mazzi di fiori freschi.







Rosas and Xocolate, Mexico

Due tinte irresistibili in bagno? Il fucsia mexico e il verde, naturalmente. Scegliete una parete da decorare con un fucsia soft, per poi dedicarvi a una piccola selezione di piante ornamentali che vi faranno davvero sentire in Messico.





Le Meurice Hotel, Paris

A chi non piace sentirsi un po' parigini? Da Le Meurice Hotel copiate l'eleganza dei dettagli, come un piccolo specchio incorninciato ad impreziosire l'intera parete.





The Laslett Hotel, Notting Hill

Il pavimento a scacchi a noi piace ancora. Soprattutto, in uno spazio luminoso. Soprattutto in bagno. Per dare poi un tocco di contemporaneità scegliete una vasca freestanding e il gioco è fatto.





SLS Hotel, South Beach

Da Starck impariamo la bellezza delle geometrie, che in questo caso ci fanno venire voglia di trovare immediatamente due specchi ovali ad incorniciarci il viso mentre ci prepariamo per andare al lavoro.