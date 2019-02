Alle prese con la progettazione del bagno nuovo? Vorreste rinnovate un bagno che inizia a mostrare i segni dell'età? Tenete a mente queste 8 proposte!

Obiettivo: bagno moderno! Già... Ma da che parte iniziare? Oltre ai consigli degli addetti del settore, in primis idraulici, elettricisti e progettista coinvolti nell'operazione, è importante inserire nel progetto il proprio contributo ed esprimere con chiarezza richieste e aspettative!

Sono molteplici gli aspetti sui quali si può agire per rendere moderno il proprio bagno e spesso le soluzioni più creative richiedono solo ingegno, buona volontà e un po' di ricerca. La strategia migliore per tenersi alla larga dai più comuni errori.







1. Un bagno "compatto"

Sognate una sala da bagno ma avete a disposizione una piccola stanza? Progettate il vostro bagno moderno al millimetro, assegnando a ciascuna parete una funzione chiara, avendo cura di prevedere alcune porzioni di spazio vuoto. Anche la classica combinazione cromazione rosa e grigio, se accompagnata da volumi puri e da un impianto preciso, può sprigionare una insperata vena moderna!





2. Richiami geometrici

Cosa riesce a conferire a un bagno un'impronta davvero moderna? Non si tratta solo di acquistare sanitari, lavabo, rivestimenti o accessori di recente produzione. Piuttosto è dare vita a efficaci combinazione, visive e geometriche, a contribuire a rendere il vostro bagno una stanza in cui è piacevole trattenersi, proprio come avviene in questo caso, grazie alla presenza ricorrente ma raffinatissima dei cerchi.





3. Specchi fino al soffitto

Perché accontentarsi di una specchio "delimitato" da una cornice, quando si potrebbe optare per una grande superficie specchiante, alta fino al soffitto? Provate a immaginare la differenza nel vostro bagno e vorrete subito passate da quella "visione" all'acquisto.





4. Sì a cassetti, mensole e sgabelli

Al momento della progettazione del bagno, si pensa doverosamente agli aspetti impiantistici e alla scelta della posizione e dei modelli per i sanitari. A regalare un aspetto moderno al vostro bagno contribuiranno tutti i singoli elementi che riuscirete a collocare nella stanza, anche strada facendo. Avete optato per un piano d'appoggio del lavandino appeso? Lo spazio sottostante sarà utile per posizionare sgabelli con ruote e altri arredi "furbi" per riporre prodotti e accessori beauty.





5. Più colore con i dettagli

Anche senza spendere una fortuna, riflettere sull'identità cromatica del vostro bagno permetterà di donargli un tocco di modernità in pochi, semplici passaggi. Sostituite le tende alle finestre, i portasapone, i tappeti, la tende della vasca e della doccia coordinando gli acquisti con uno stesso colore o pattern.





6. Con gli occhi verso l'alto

Forse non ci avete mai prestato attenzione, dunque fateci caso: come appare il vostro bagno puntando lo sguardo verso l'alto? Esiste una fascia alta, priva di rivestimento, sulla quale sarebbe possibile intervenire? Provate a tinteggiare quella porzione di parete con una tinta scura: l'effetto sarà sorprendente!





7. Rivestimenti riflettenti

Un bagno moderno e, magari, anche prezioso ed elegante? Al momento della scelta della finitura per il vano doccia, valutate l'inserimento di rivestimenti dal potere riflettente o di vernici idrorepellenti con pigmenti dorati all'interno: un'idea astuta per rendere una parete davvero speciale!





8. La giusta luce per ogni funzione

Modernità fa rima con funzionalità: affinchè il vostro bagno sia veramente moderno evitare le zone di ombra e prevedere una pluralità di effetti luminosi e di lampade. Dal trucco alla skincare, fino a un bagno rilassante: in ciascun momento della giornata fatevi accompagnare dalla giusta luce.





Cover Photo Credits: Arcom