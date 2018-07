Arredare il perfetto bagno moderno sembra facile ma non lo è. Ecco come evitare le imprecisioni più comuni

Quali sono le scelte da compiere per avere nella propria abitazione un bagno moderno? Quali sbagli andrebbero evitati al momento dell'acquisto di materiali e accessori? Cosa rende un bagno moderno in grado di soddisfare le peculiari esigenze associate a questo ambiente e, nello stesso tempo, al passo con le innovazioni del settori?

La progettazione di quello che un tempo era semplicemente un "vano di servizio" ha progressivamente acquisito un rilievo sempre più centrale negli "equilibri domestici". Il settore stesso dell'arredo bagno accoglie oggi una gamma in costante crescita di arredi, finiture, sanitari, soluzioni tecnologiche e illuminotecniche avanzate che consentono di realizzare un intervento davvero in linea con il proprio gusto e stile.







1. Capire le qualità dello spazio a disposizione

La volontà di dotare il proprio ambiente domestico di un bagno moderno presuppone una scrupolosa valutazione delle qualità dello spazio a disposizione, così come dovrebbe avvenire sempre nell'arredamento di una casa moderna. Eventuali particolarità, come nicchie a parete, soffitti con volte, variazioni di altezza o pavimenti pregiati, con valore anche storico, non andrebbero considerate come un limite per il raggiungimento dell'obiettivo, bensì come una risorsa da valorizzare.

Photo Credits: Scaldasalviette Agave, Vasco





2. Ragionare su sanitari e arredi sospesi

Il binomio che lega bagno moderno e acquisto di sanitari sospesi è comune. Tuttavia è bene sfatare questo "mito": anche i modelli tradizionali possono conferire a questo vano un aspetto al passo con i tempi. Il risultato finale è infatti dovuta a tutte le scelte intraprese: un accessorio informale, ad esempio, come una scaletta porta-salviette può conferire un aspetto moderno anche a un bagno con travi a vista e pavimenti d'antan.

Photo Credits: Arredo bagno Dressy Comb 02, Idea





3. Dedicare tempo ad accessori e dettagli

Una volta individuati sanitari, rivestimenti e arredi, che da solo costituiscono l'impronta decisiva del vostro bagno, gli accessori contribuiranno in maniera decisiva a formare un'identità moderna. Specchi, portasapone, tende per le finestre, tende interne, mensole e persino biancheria da bagno faranno la differenza: attenzione, dunque, agli acquisti e al "riciclo creativo" a tutti i costi.

Photo Credits: Tenda per il bagno anthropologie.com





4. Obiettivo illuminazione

Dimenticate il punto luce centrale, unico e fisso! Il bagno moderno è in grado di assecondare le molteplici richieste connesse con la cura del corpo, con una pluralità di lampade, anche orientabili e con intensità luminosa variabile attraverso dimer o altri dispositivi.

Photo Credits: Specchio Stone, Ex.t





5. E se avesse il termoarredo?

Nei bagni moderni, specie in quelli piccoli, il termoarredo al posto del tradizionale calorifero permette di combinare due funzioni - riscaldare e avere a disposizione un elemento per appoggiare abiti e asciugami - e nello stesso tempo incide con forza nell'immagine complessiva. In questo caso, si tratta di una scelta che va compiuta di pari passo con la progettazione del bagno e in accordo con l'idraulico: quindi è fondamentale pianificarla per tempo.

Photo Credits: Mobile bagno sospeso con specchio Zephyr, Sanijura

Cover Photo Credits: IdealStandard