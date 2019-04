Dagli spazi illuminati, puliti e ordinati alla corretta disposizione di ogni oggetto nella stanza: ecco come donare un flusso di energia positiva alla vostra cucina rendendola un ambiente sereno, salutare ed accogliente

Se è vero che la casa è lo specchio della nostra persona, allora la cucina corrisponde sicuramente a tutto ciò che abbiamo di più vitale e prezioso.



Per questo motivo e volendo accreditare le teorie legate al Feng Shui, una cucina ordinata, pulita e sempre organizzata permetterebbe alle energie positive di fluire donando calma, armonia e prosperità alle persone che la abitano.



Che siate dunque amanti delle filosofie orientali o semplicemente alla ricerca di qualche consiglio utile per mettere ordine nei vostri ambienti, abbiamo raccolto per voi 11 segreti per arredare la cucina ispirandovi alle regole del Feng Shui: dagli spazi illuminati, puliti e ordinati alla corretta disposizione di ogni oggetto nella stanza, ecco tutto quello che dovete sapere per trasformare la vostra cucina in un posto più bello e armonioso.







1. La giusta posizione per ogni elemento

Ogni cosa al suo posto. Questo il principio base da cui partire per una cucina ispirata alle regole del Feng Shui. L’idea è infatti quella di avere sempre tutto sotto controllo e disposto in modo ordinate per rendere le attività e i movimenti più semplici e prevenire spiacevoli incidenti.



La disposizione dei mobili dovrebbe poi seguire un equilibrio ispirato alle energie e i simboli naturali: per questo motivo, fornelli e forno (fuoco) non dovrebbero essere mai posizionati vicino a frigorifero, lavastoviglie e lavatrice (acqua), mentre il lavandino è perfetto davanti ad una finestra in modo da alleggerire il lavoro di pulizia e ventilare la cucina.



E per oggetti e stumenti vari? Quelli pesanti e di grandi dimensioni mai posizionati in modo da poter causare incidenti ma sempre riposti al sicuro in mobili e dispensa.









2. La scelta del colore

Sappiamo quanto il colore possa influire sul nostro umore ed è per questo motivo che bisogna tenerlo molto in considerazione in cucina.



Se la vostra cucina è molto piccola, per esempio, meglio sfruttare al massimo le tonalità più chiare che riflettono la luce e danno la sensazione di spazi più ampi. Oltre al bianco, verde, giallo e i colori della terra, assolutamente consigliato il blu in tutte le sue sfumature, per tutti i mobili della cucina o anche solo concentrato in un’unica nota su una parete o un particolare pannello magari dietro i fornelli.









3. Occhio all’illuminazione

Un’altra considerazione importante riguarda l’illuminazione.



La cucina è il primo luogo visitato al risveglio la mattina, così come il centro di molte attività casalinghe e per questo motivo dovrebbe essere sempre ben illuminata, in modo da permettere alle energie positive di fluire nell’ambiente.



Il primo passo è quindi quello di sfruttare al massimo la luce naturale che proviene da finestre e balconi per poi integrare con almeno due o tre punti di illuminazione artificiale funzionali alle attività da svolgere ed evitando, se possibile, le lampadine a fluorescenza.









4. Via il disordine

Tra le regole di base del Feng Shui (e buona pratica comune) c’è sicuramente evitare in ogni modo il disordine e sbarazzarsi di oggetti inutili e che non usiamo da tempo. Questo aiuterebbe a far fluire in camera energia positiva, oltre al fatto che una cucina organizzata è di sicuro una cucina più facile da gestire.



Assicuratevi dunque che mobili, cassetti, mesole e scaffali siano sempre puliti e ordinati e che gli oggetti e gli stumenti di uso frequente siano facilmente raggiungibili.



Non solo noterete una differenza di spazio e gestione del tempo, ma cucinare diventerà più piacevole e divertente.









5. Tutto pulito, ordinato e organizzato

Sembra ovvio, ma l’ordine dovrebbe andare di pari passo con la pulizia, nella vita come nel Feng Shui, per il pieno raggiungimento di equilibrio ed armonia.



Fate dunque attenzione a mantenere sempre puliti e in ordine non solo tutti i piani e le superfici, ma anche i cassetti e i mobili, così come gli elettrodomestici.









6. Solo cose funzionanti

E a proposito di elettrodomestici, a nessuno piacerebbe accorgersi nel clou della realizzazione di una ricetta che un particolare strumento è rotto o non funziona.



La manutenzione di attrezzi da lavoro ed elettrodomestici è infatti importante e nel Feng Shui ha più o meno la stessa valenza del prendersi cura del proprio corpo.



Verificate inoltre che i coltelli siano sempre ben affilati e piatti e stoviglie sani e in buone condizioni, evitando di mantenere quelli scheggiati e ormai troppo consumati.









7. Cibo e frigorifero

Occhio anche a frigorifero e dispensa: secondo le teorie del Feng Shui infatti, non dovrebbero mai essere troppo vuoti al fine di favorire abbondanza e prosperità.



Noi però vi invitiamo a non fare neanche l’esatto opposto, sovraccaricandoli con cibo che non verrebbe consumato in breve tempo e correndo il rischio di sprecarlo perché scaduto creando così un circolo negativo di energia stagnante.









8. Contenitori (trasparenti) che passione

Li abbiamo sempre suggeriti come la scelta migliore per decorare gli scaffali e conservare in modo rapido e ordinato cibi come cereali, semi, legumi, pasta, riso, spezie e biscotti, ma contenitori e barattoli trasparenti secondo la filosofia Feng Shui trasmettono anche una sensazione di prosperità e abbondanza.



Un motivo in più per cominciare ad utilizzarli nella vostra dispensa.









9. Fiori, piante e frutta

Le piante sono assolutamente consigliate in ogni ambiente della casa perché in grado di assorbire le energia negative e restituire un’aria pulita e rilassata. Per lo stesso motivo e soprattutto in cucina, sarebbe quindi buona pratica affiancare alle classiche specie da interno una collezione di erbe aromatiche esposte in vasi colorati.



Infine, non dimenticate fiori e un bel centrotavola ricolmo di frutta per rendere più allegro l’ambiente intorno.









10. La cura dei fornelli

Protagonisti principali e vero cuore della stanza, i fornelli sono nel Feng Shui un potente simbolo di ricchezza e meritano un trattamento di tutto rispetto.



Fondamentale allora assicurarsi che siano sempre puliti e perfettamente funzionanti, in modo da attirare ricchezze ed energie positive nella vostra vita e permettere a nuove opportunità di farsi largo.









11. Coltelli lontano dalla vista

Non serve il Feng Shui per ammettere che i coltelli, soprattutto quelli più grandi e affilati, per quanto disposti su una striscia magnetica diano un’aria più professionale alla cucina, mettano comunque le persone a disagio o, nel peggiore dei casi, le facciano sentire addirittura minacciate.



Meglio allora tenerli lontano dalla vista riponendoli in un cassetto. Del resto, la sicurezza prima di tutto.









