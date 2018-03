Dal minibar in camera allo scrittoio e all’angolo toeletta, ecco alcuni dettagli tipici delle suite degli alberghi a 5 stelle che si possono riprodurre a casa propria

Una casa a cinque stelle è il sogno di tutti, viaggiatori o meno che siano. Non bisogna soffrire di wanderlust - la frenesia che porta a sognare notte e giorno di viaggiare - per riuscire ad apprezzare appieno i comfort che caratterizzano solitamente le stanze d’albergo. Chiunque vorrebbe essere coccolato come quando è ospite di un grand hotel e con qualche piccolo accorgimento si può facilmente diventare concierge di se stessi, trasformando la propria casa in una suite regale.

Ecco come arredare la casa in perfetto stile Boutique Hotel.





Lo scrittoio

L’angolo scrittoio è uno dei comfort tipici delle stanze d’albergo. Potete scegliere un mobile apposito, riciclare un vecchio tavolino oppure optare per la soluzione più pratica e salva-spazio sfruttando una mensola da attaccare alla parete. Si rivelerà un perfetto corner in cui annotare pensieri sul proprio diario o anche incipriarsi il naso a mo’ di coiffeuse.

Photo Credits: Porro/archiexpo.it

Kit di cortesia per la toilette

Arricchite la vostra sala da bagno con chicche squisitamente alberghiere come le taglie mignon di prodotti cosmetici e le saponette incartate. Non dovranno mancare i mini-asciugamani di cortesia e una laundry bag per creare un’atmosfera da week-end fuoriporta.

Photo Credits: hm.com

Le tende di velluto

Le doppie tende di cui una di velluto scuro sono un perfetto escamotage per oscurare le finestre, inoltre daranno alla camera da letto un sapore esotico da viaggio intercontinentale. Si tratta infatti di una delle caratteristiche tipiche di qualsiasi suite d’hotel.

Photo Credits: ikea.com



La toeletta

Per chi preferisse all’angolo scrittoio di cui sopra un corner più consono a esigenze beauty, la coiffeuse è il must che non deve mancare ai piedi del letto. Oltre a rivelarsi un comodo scrigno di rossetti, eyeliner e fard altrimenti sparsi attorno al lavabo, la toeletta darà uno squisito tocco retrò e romantico alla camera.

Photo Credits: maisondumonde.com

La poltrona-pouf

Anche la poltrona-sacco rivestita di morbido velluto si pone in cima alla lista dei desiderata di chi vuole conferire uno stile da Grand Hotel ai propri interni. Posizionatela accanto al letto per usarla sia come alcova in cui accoccolarvi sia come servo-muto su cui appoggiare abiti e accessori.

Photo Credits: urbanoutfitters.com

Il mobiletto bar

Se il minibar in camera vi sembra una scelta eccessivamente alberghiera ma vorreste provare l’ebbrezza di avere a portata di REM una bibita fresca, optate per una versione originale del minifridge. Oltre a offrirvi un indubbio comfort, darà anche un tocco di design divertente.

Photo Credits: Marshall/archiexpo.it

Cuscini sul letto

Un’altra delle tipiche cortesie riservate agli ospiti nelle suite sono le ghirlande di cuscini che decorano interamente le testate del letto. Collezionatene anche voi qualcuno, senza eccedere nel numero: se in albergo la stanza ve la rifanno, a casa è più difficile demandare e, sicuramente, sistemare ogni mattina una schiera di cuscini da sgomberare poi ogni sera non vi parrà confortevole come in hotel.

Photo Credits: zarahome.com

Mini sofa da camera

Al posto della poltrona, si può scegliere un divanetto o anche una chaise longue da sistemare in camera da letto. Sarà l’ideale per leggere qualche pagina di un buon libro prima che il sonno sopraggiunga. Le più shopping addict, invece, non perderanno occasione per stratificarvi sopra gli ultimi acquisti prima di sistemarli nella cabina armadio.

Photo Credits: urbanoutfitters.com

Vasi con fiori

Arricchite ogni ambiente con angoli di benvenuto in cui assiepare vasi con fiori freschi e anche porta-cioccolatini, contenitori straripanti confetti e caramelle variopinte. Nel caso di Welcome Candies, scegliete vasetti trasparenti perché se ne possa assaporare il colore ingolosendo così già la vista. Il vostro interior design avrà un retrogusto letteralmente nonché squisitamente delizioso.

Photo Credits: hm.com

Vasca da bagno in ghisa

Anche la salle de bain si presta per un arredamento d’ispirazione alberghiera. Se volete un effetto non solo rinfrescante ma anche rilassante, optate per una vasca da bagno in ghisa che troneggerà nel bel mezzo della toilette. La personalità del vostro bagno ne gioverà tantissimo.

Photo Credits: devon-devon.com