Avete un bagno piccolo? Non disperate. Sappiate che basta davvero poco per trasformarlo in un piccolo capolavoro di design.



Dai mobili sospesi agli accessori multitasking non dimenticando il ruolo da protagonista di piastrelle e carta da parati, abbiamo raccolto 11 idee geniali per arredare il vostro bagno piccolo e trasformarlo in uno spazio da sogno. Scopritele con noi qui di seguito.







1. Il segreto è nei dettagli

Indecisi su come decorare (o ristrutturare) il vostro piccolo bagno? Puntando su qualsiasi stile, purché il risultato sia semplice e pulito. Il segreto infatti sta nello scegliere mobili e accessori multifunzione e mantenere questo spazio sempre in ordine per evitare la spiacevole sensazione di caos e poca libertà di movimento.









2. Trasparente è bello (e meglio)

Con il vetro trasparente non si sbaglia mai, anche e soprattutto per la doccia. Puntare su un box dai pannelli totalmente trasparenti non solo renderà tutto più ordinato e moderno, ma donerà anche la sensazione di uno spazio più ampio e arioso.









3. Nei toni del bianco

Luce e bianco restano tra le soluzioni più usate ed efficaci per rendere l’ambiente del bagno più spazioso. Perfetto in total white, il vostro ambiente risulterà piacevole anche a contrasto con tocchi di grigio e nero, purché vengano privilegiati i rivestimenti lucidi che espandono e riflettono la luce intorno.









4. Esagerare e distrarre

Amanti del colore e dei tocchi dall’effetto “wow”? Niente di meglio dello stile eclettico per fare del vostro piccolo bagno un capolavoro. Osare in questo caso è la parola chiave: colori accesi, pavimenti decorati, ma soprattutto pareti rivestite con carta da parati dalle fantasie audaci, sposterà infatti l’attenzione da uno spazio angusto alla bellezza di trovarsi in un ambiente estremamente originale e suggestivo.









5. Mobili sospesi

Nella scelta di mobili e sanitari, meglio puntare su strutture sospese che ingrandiscono visivamente lo spazio, permettono di far filtrare la luce ovunque e soprattutto di utilizzare l’area sottostante per riporre tutto il necessario per la vostra beauty routine in modo facile e intelligente.









6. Piastrelle a volontà

Potreste non averci pensato, ma usare piastrelle grandi ed estenderle come rivestimento anche al pavimento è la mossa intelligente per far sembrare più grande un piccolo bagno. L’obiettivo è infatti quello di creare continuità e fluidità di colore permettendo alla luce di scivolare e diffondersi tutta intorno.









7. La giusta illuminazione

E a proposito di luce, inutile ricordare quanto l’illuminazione sia importante soprattutto in un bagno piccolo. Il segreto è distribuirla in modo omogeneo puntando su specchi con luce integrata a LED, faretti regolabili da posizionare ai lati dello specchio o in corrispondenza del box doccia per una fonte extra di luce inaspettata.









8. Gioco di specchi

Accessorio fondamentale di ogni bagno, lo specchio è anche una fantastica opportunità di riflettere la luce donando così l’illusione di uno spazio più grande. Montato sul lavabo appeso al muro o parte di un mobiletto in cui conservare tutto l’occorrente per la vostra beauty routine, lo specchio in un ambiente piccolo è da preferirsi ovale o tondo così, da eliminare angoli e spigoli e rendere l’arredamento più fluido.









9. Accessori multitasking

Condividere un bagno piccolo può rivelarsi un’impresa non da poco ed è proprio in un ambiente in cui la mobilità è limitata che si rivela fondamentare sfruttare accessori multifunzione e facilmente trasportabili per rendere il tutto più compatto e, malgrado lo spazio, riuscire a riporre ogni cosa al suo posto.









10. Potere alle nicchie

Che il vostro bagno ne abbia già nella sua struttura o decidiate di crearne in posizioni strategiche, le nicchie nelle pareti sono la soluzione ideale per creare spazio extra in un piccolo ambiente. Preziose per riporre cestini, asciugamani e tutto il necessario per la vostra beauty routine, ricavate all’interno della doccia sono il tocco che completa il tutto in modo impeccabile.









11. Sliding doors

Tra i classici salvaspazio perfetti per ogni ambiente, la porta scorrevole funziona alla anche in un ambiente come il bagno. Da un punto di vista estetico si rivela poi un’idea sofisticata che impreziosisce con la sua semplicità. Provare per credere.









Cover photo credits: IKEA