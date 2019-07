Lo stile di arredamento nordico, o scandinavo, è uno dei generi più eleganti, freschi e amati che ci sia. Ma bisogna saperlo dosare: ecco i consigli per non commettere errori



Arredare secondo i dettami dello stile nordico sembra semplice ma non lo è affatto.

Benché a una prima occhiata risulti uno dei mood di arredamento più facili, in realtà ricreare l’atmosfera scandinava e in generale del Nord Europa non è una passeggiata.

Per non commettere scivoloni di stile e dribblare il tanto temuto effetto kitsch (sempre dietro l’angolo), ecco 10 consigli per ottenere un arredamento nordico senza sbagliare di una virgola.





Non solo bianco: aggiungete anche il nero per movimentare gli interni

La nota cromatica dominante dello stile scandinavo - e di quello nordico in generale - è il bianco.

Troppo candore però potrebbe rischiare di rendere molto asettici e freddi gli ambienti. Un escamotage per evitare asetticità? Il bicolore black & white!

Questa accoppiata cromatica è molto usata nell’interior design di matrice nordica e garantisce profondità, eleganza e classicismo, tre caratteristiche fondamentali per rendere un ambiente impeccabile.

Minimalismo sì ma senza esagerare

Sì, è vero: l’essenzialità è la base del design nordico. Ma ciò non significa che gli interni debbano essere totalmente spogli.

Anche se il decluttering e quel catartico liberarsi del superfluo tanto caro a Marie Kondo sono spesso ottimi alleati per arredare in maniera top, è innegabile che un ambiente privo di mobili e oggetti tenda a essere poco ospitale.

Secondo il nordic style, non bisogna ridurre all’osso gli interni ma semmai sfrondare gli eccessi, sfoltire le stratificazioni di suppellettili e ninnoli vari per restituire un’armonia fatta di alternanza di pieni e di vuoti.

Quindi no ai souvenir di viaggio distribuiti ovunque, sì a una cesta in vimini e ai cuscini sul divano. Evitate il troppo ma senza optare per il minimalismo a estremi livelli, quello monastico per intenderci.



Con pochi (ma non pochissimi) e buoni (anzi: buonissimi) pezzi di design quali una lampada a stelo, una poltrona modello uovo, un quadro formato XXL e un tavolino bimaterico con top in ceramica bianca e gambe in rovere, l’aspetto di un salotto assumerà quell’allure che stavate cercando.





Materiali naturali in primo piano: non nascondeteli!

La vera prima donna dell’arredamento scandinavo, danese & Co.? La materia nuda e cruda.

In una camera da letto in stile nordico sono da bandire laccature e finiture che camuffano ciò che c’è sotto, il materiale appunto.

Dalla struttura del letto lignea non tinteggiata al comodino ricavato da un ceppo intagliato e alle cornici dei quadri in acero non trattato, il fil rouge del nordic design è la tinta genuina.

Anche i tessuti della tappezzeria e la biancheria da letto seguono questo motivo conduttore: tappeti in pelo, coperte di lana così come cuscini ricoperti di velluto si colorano (anzi: non si colorano) di nuance neutre che sottolineano la materia anziché nasconderla.

La tavolozza dei bianchi, dei grigi e delle tinte fredde come il verde e il blu? Ottima scelta. Oltre ad armonizzare l'ambiente, queste tinte daranno anche una ventata di freschezza ossigenante.







Razionalismo geometrico ma puntando sulla morbida fluidità

Le geometrie nette e ben definite sono di certo la base di partenza dell’arredamento targato Nord Europa.

Per rifuggire l’effetto troppo rigoroso e razionale, basta un solo accorgimento: scegliere la rotondità dei cerchi e degli ovali piuttosto che la spigolosità delle forme squadrate.



In un bagno, ad esempio, uno specchio ovale che richiami la forma tondeggiante e allungata del lavello potrebbe essere la soluzione giusta.

Anche per rubinetteria e accessori da bagno le geometrie soft dagli angoli smussati garantiranno un risultato avvolgente.

Se per i rivestimenti non riuscite a fare a meno delle piastrelle rettangolari o quadrate, potete scegliere un compromesso: squadratura sì ma con effetto bombato, per coniugare comunque quella rotondità che rende un ambiente accogliente.

Il mobilio spigoloso, invece, mantenetelo nei colori del legno, mostrandone le venature (che sono sempre fluide e tondeggianti). In questo caso sarà la materia naturale ad ammorbidire il tutto.







Praticità nordica unita però a convivialità italiana

La caratteristica principale dello stile nordico è la funzionalità degli spazi, resa tale dalla praticità degli arredamenti.

Ad esempio le cucine scandinave hanno quasi sempre la penisola con sgabello su cui consumare colazioni fast o anche pranzi e cene in solitaria.

Dato che in Italia il rito del convivio comune è ancora sacro, optate per una via di mezzo che non farà storcere il naso alla mamma, alla nonna o, peggio ancora, alla suocera: la penisola ampia, abbastanza grande da accogliere quattro o anche sei sgabelli totali, su ambo i lati lunghi del top.

Così avrete una cucina pratica di stampo nordico ma anche accogliente secondo la tradizione nostrana.





La cameretta dei bambini: praticità + colore al quadrato = fantasia al cubo!

Nell’ambiente più giocoso della casa, ossia la camera dei più piccoli, bisogna scardinare un po’ delle regole del nordic style. O almeno seguirle meno alla lettera.

Essenzialità? Dove abita un bimbo, questo vocabolo non può trovare spazio (perché lo spazio è tutto occupato dai giocattoli). Quindi, al posto dell’essenzialità, qui è bene accontentarsi di un po’ d’ordine.

Stessa cosa per i toni cromatici: accantonate il black & white e accogliete a braccia aperte i colori amati da chi abita questa stanza.

Un’idea creativa per non dire totalmente addio al caro vecchio bianco? Usare il colore in maniera originale, creando forme e disegni ma mantenendo lo sfondo sul white.



Montagne colorate, una giostra o il tendone del circo potranno dare colore alla stanza senza inondarne tuttavia le pareti.

E così sarà poi più facile tinteggiare tutto di bianco non appena i figli saranno pronti per andare a vivere da soli…





Tutto in ordine ma con un tocco di stile folk

Se non volete ambienti asettici come sale operatorie, badate bene a non interpretare malamente alcune delle regole base dell’estetica nordica.

Bianco, luminosità e ordine, se troppo enfatizzati, rischiano di trasformare l’ambiente in qualcosa di abbagliante non tanto per il fascino quanto per la sterilità.

L’ingrediente essenziale che renderà ogni ricetta nordica davvero gustosa è il pizzico folk con cui condire gli interni. Basta farsi aiutare dal legno grezzo, dalla ceramica porosa e dal metallo non lucidato et voilà: lo stile nordico caldo e confortevole è servito!

Per dare il benvenuto agli ospiti molto più di quanto faccia lo zerbino, una panca vintage carteggiata (per fare riemergere i nodi del legno dagli strati di vernice) sarà l’anfitrione più amabile che ci sia.

Un paniere in vimini, un vaso di metallo un po’ annerito e un vassoietto d’argento pieno di candele coronerà il tutto di fascino rétro.







Sì all’omogeneità ma è bandita l’omologazione!

In alcuni sottogeneri dello stile nordico la varietà gioca un ruolo fondamentale.

Un esempio è il mood olandese per cui i complementi d’arredo devono essere vari e mai omologati, pena scivolare sull’effetto fake.



Una sala da pranzo che strizzi l’occhio al nordic style targato Amsterdam e dintorni non avrà mai un set di sedie tutte uguali ma semmai sedute di forma, colore, materiali e provenienze diverse.

Recuperate da mercatini dell'usato, dalla soffitta della nonna o anche fatte fare ad hoc, va bene tutto: l’importante è che siano legate l’una all’altra dalla varietà.



Ricordatevi però che in un ambiente dominato da una tavola di legno con sedie multiforma e multicolore non bisogna esagerare con ulteriore mobilio: già la zona pranzo conferirà tutto il decor necessario, quindi niente fronzoli nel resto della stanza.





Non solo bianco: il colore numero uno è il verde! Quello vero

Una casa arredata in stile nordico non può fare a meno della clorofilla.

Il verde è il vero colore ufficiale di Scandinavia & Co., ossia il green inteso proprio nella sua essenza naturale: piante, fiori, bulbi, erbe aromatiche… Tutto ciò che è interessato dalla fotosintesi clorofilliana ossigenerà l’ambiente.

E non solo perché emetterà ossigeno: un green corner dominato da piantine appoggiate a terra oppure una teca su cui stipare vasetti, radici e muschi donerà all’ambiente un decor freschissimo e molto raffinato.



Anche foglie e rametti essiccati vengono spesso impiegati per ornare le pareti, sottovetro nei quadretti da appendere oppure infilati in vasetti pensili. Ma il verde vivo di bonsai, arbusti, cactus e via dicendo è sempre da preferire.













Arredare innanzitutto per creare comfort

Alla base dell’arredamento e dello stile di vita nordici c’è il cosiddetto hygge.

Si tratta di un sentimento e di un'atmosfera tali da fare assaporare un senso di comodità, di sicurezza e di accoglienza. In una parola: di familiarità.

Sia gli interni sia gli esterni di una casa in stile nordico dovrebbero perseguire quindi l'ideale dell’hygge.

Basta un pouf, un paio di tappeti sul pavimento, dei cuscini in velluto distribuiti sul divano. Oppure una sedia a dondolo, tra i must have del nordic design.



Per gli spazi esterni, invece, non rinunciate al dondolo vero e proprio da attaccare direttamente al soffitto.

Oltre ad arredare in maniera deliziosa il patio, questo tipo di seduta diventerà l’oggetto totemico del vostro personalissimo "hygge moment": basterà farsi cullare un po’ prima di entrare in casa e dimenticherete le preoccupazioni del lavoro, lasciando così lo stress fuori dalla porta per tutta la serata e il week-end.