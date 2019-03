Per portare la pace e il relax della campagna nella vostra cucina, ecco qualche idea di decor in stile rustico da cui prendere ispirazione

A chi non piacerebbe poter fare colazione ogni mattina nell'atmosfera pacifica di una cucina di campagna?

Che il vostro habitat sia rurale o metropolitano, una cosa è certa: le cucine rustiche sono ovunque di tendenza.

Il loro fascino sta nei materiali grezzi e nell'aspetto vissuto, che può essere reinterpretato in sfumature più contemporanee .



Ecco qualche idea di decor in stile rustico per infondere alla vostra cucina tutto il calore degno di questa stanza, il vero cuore della casa.

Stoviglie a vista

Scaffali aperti e mensole non possono mancare in una cucina rustica. Piatti e bicchieri a vista danno allo spazio quel look vissuto e accogliente tanto agognato. Un tocco in più? Le tazze appese per il manico.

Rivestimenti in cemento



Lo stile rustico più tradizionale predilige materiali naturali come la pietra e il legno, ma per aggiornare un po' il design un rivestimento grezzo come il cemento può essere un'ottimo compromesso.



Un lavandino importante



Altro elemento distintivo di questo stile è il lavandino. Che sia in pietra o in ceramica, cercatelo di grandi dimensioni e dal design rustico. Perfetto per il look: un vecchio lavatoio di recupero.



Tocco bohémien



Alla naturalezza della cucina rustica si possono abbinare elementi poco convenzionali, ad esempio un tappeto dal pattern boho-chic e dal colore audace.



Dettagli in rame



Tra tutti i metalli, il rame è quello che si sposa meglio con questo stile. Le sue sfumature riescono a infondergli un calore particolare. Sfruttatelo in piccoli dettagli: dalle maniglie al rubinetto, fino alle immancabili pentole appese.



Liste di legno

Il legno è un materiale fondamentale per questo stile e può diventare anche il protagonista dei rivestimenti. Per ricoprire gli elementi verticali, potete optare per delle caratteristiche liste di legno (meglio se bianco).



Rustico moderno



C'è chi non impazzisce per le cucine rustiche più tradizionali, ma non vuole rinunciare a quell'atmosfera accogliente. Per un look più contemporaneo si possono scegliere pensili e mobili dalle linee più pulite e minimal, mantenendo la naturalezza di un materiale come il legno.



Toni scuri



Spesso nelle cucine rustiche domina il bianco, ma per un look più ricercato e misterioso si possono scegliere tonalità più intense. Un verde scuro per pensili e bancone si accompagna con eleganza alle sfumature del legno.



Cover Photo credits: Cucina «Belvedere» di Scavolini