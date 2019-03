Se la vostra piccola cucina vi fa impazzire, ecco qualche idea funzionale per sfruttare il poco spazio disponibile.



In una cucina piccola ogni centimetro conta e la parola chiave dev'essere funzionalità.

Uno spazio ristretto va organizzato con senso pratico, considerando tutte i problemi che esso implica, dalla difficoltà di movimento alla mancanza di superfici.

Creare un ambiente funzionale è possibile: ecco come sfruttare le potenzialità della vostra piccola cucina.

Superficie su ruote

Quando lo spazio è poco e mancano piani d'appoggio, un carrello da cucina è una comoda soluzione. Non solo avrete una superficie in più, ma potrete spostarlo a seconda delle necessità.



Mensole angolari



Che preferiate i pensili o gli scaffali aperti, non fatevi sfuggire gli angoli della cucina inutilizzati. Con delle mensole angolari potrete sfruttare lo spazio verticale fino all'ultimo centimetro.



Bande magnetiche



Lo spazio dei cassetti è prezioso. Per non sprecarlo possiamo appendere gli utensili in metallo ad una banda magnetica, che può anche liberarci da quell'ingombrante ceppo per coltelli.



A ribalta



Quando la vostra piccola cucina è anche la vostra piccola sala da pranzo potete raggiungere un compromesso con un comodo e poco ingombrante tavolo ribaltabile. C'è quando si mangia, sparisce quando si cucina.



Lavandino ridotto



Se non ci dovete lavare i piatti, potete considerare di ridurre le dimensioni del vostro lavandino. In questo modo guadagnerete preziose superfici d'appoggio per cucinare.



Ripiani a più livelli

Lo spazio per organizzare l'interno dei pensili non sembra bastare mai. Per non perderne neanche una porzione è possibile organizzare gli scaffali su più livelli con dei funzionali divisori per ripiani.

Organizzare o esporre?



Se alcuni oggetti sono troppo ingombranti, sfruttate il loro appeal estetico per riporli ed esporli. Appendete spessi taglieri o grandi padelle alla parete e rispamierete spazio essenziale.



Scaffali dal soffitto



Spesso si dice che negli spazi piccoli occorre sfruttare lo spazio verticale. E il soffitto? Anche quello. Gli scaffali sospesi sono un modo pratico (e scenografico) per creare spazio per riporre diversi oggetti, lì dove prima c'era solo aria.



Cover photo credit: iStock Photo