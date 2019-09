Tutti (o quasi!) i segreti dei divani piccoli e compatti.

Nelle case piccole la scelta del divano giusto può tradursi in un autentico rompicapo.



Le dimensioni ridotte del living, spesso in connessione diretta con la cucina, riducono la gamma dei modelli disponibili; a essere quindi escluse sono soluzioni scenografiche e ambite, come il divano angolare. Posso quindi correrci in soccorso i divani piccoli, in grado di introdurre nell'ambiente domestico guizzi creativi e forme insolite, senza rinunciare alla comodità attesa. Ecco alcuni vantaggi e qualche dritta per l'acquisto!

1. Comfort al primo posto

Qualsiasi sia la necessità alla quale è chiamato a rispondere, il divano a due posti deve innanzitutto essere comodo. Se profondità e larghezza devono essere limitate, a causa dei metri quadrati a disposizione, non elemosinate su altezza, robustezza e gradevolezza visiva dello schienale.

2. Compatto e leggero

L'acquisto di un divano angolare o di grandi dimensioni solitamente finisce per vincolare l'impostazione del living: una volta collocato nello spazio scelto, questo arredo conserva la medesima posizione fino alla sostituzione con un nuovo modello. Il divano a due posti ha un peso contenuto e un ingombro ridotto: due condizioni ideali per modificarne la posizione all'interno della casa. Un bel vantaggio, insomma, per gli eterni indecisi in fatto di arredamento!

3. Via i braccioli!

Lo spazio è davvero contenuto? L'assenza dei braccioli può rispondere alle esigenze connesse dei "casi estremi". Così facendo, anche nelle case più piccole, non si deve rinunciare alla presenza del divano, che lateralmente può essere accompagnato da piccoli tavoli, da sgabelli o da altri arredi utili.

4. Anche al centro del living

Nell'acquisto di un divano due posti, prestate attenzione anche alla cura e alla precisione del suo retro: nel lungo periodok infatti, potrebbe finire per essere "esibito", anziché addossato alla parete. A differenza dei divani più grandi, i modelli piccoli dimostrano maggiore versalitità: una condizione che li rende adatti a spostamenti da una stanza e all'altra e a riposizionamenti a seconda delle necessità.

5. E se si potesse trasformare in un letto?

Uno dei vantaggi del divano due posti è che, proprio come avviene con il "fratello maggiore" dal maxi formato, può in molti casi diventare un letto. Sul mercato sono disponibili sia modelli privi di braccioli, che una volta aperti possono ospitare fino a due persone contemporaneamente, sia alternative dotate di un cuscino unico come seduta, in grado di accogliere anche pisolini o sonni notturni.

Photo Credits Cover: anthropologie.com