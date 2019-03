Quando lo spazio manca, bisogna ingegnarsi: ecco qualche consiglio per valorizzare un piccolo appartamento



Spesso ci troviamo di fronte soluzioni abitative ridotte che possono scoraggiare anche gli arredatori più intrepidi.



Decorare una casa molto piccola è una bella sfida da affrontare. Occorre inserire gli elementi essenziali e arredare secondo il nostro stile personale cercando di non appesantire l'ambiente.

Ci vuole un po' di impegno, ma alcuni semplici trucchi possono facilitare il compito.

Lontano dalle pareti



Può sembrare controproducente, in realtà non addossare i mobili alle pareti di una stanza piccola è una buona idea. Lasciar "respirare" i pezzi d'arredo darà l'impressione di avere più spazio a disposizione.



Photo credit: urbanoutfitters.com



Spazi divisi

Nei piccoli spazi è importante identificare le diverse funzioni. Per distinguere la zona notte dal soggiorno ad esempio potete usare come divisorio direttamente una testiera del letto imponente, ma ariosa. Attenzione però a mantenere uno stile omogeneo.



Photo credits: ikea.com

Illusioni verticali



In una casa piccola è bene creare l'illusione di uno spazio più ampio anche in senso verticale. Questo effetto può essere ottenuto semplicemente montando i bastoni per le tende più in alto possibile.



Photo credit: hm.com

Forme arrotondate



Che si tratti di un tavolo da pranzo, di un comodino o di un coffe table, scegliere elementi d'arredo dalla forma circolare o ellittica vi darà la sensazione di avere più spazio di manovra.



Photo credit: anthropologie.com



Doppie funzioni



Quando si fa economia di spazio i mobili versatili vengono in nostro soccorso. Una libreria con scrivania a muro integrata è la soluzione ideale per creare un piccolo angolo di lavoro, sfruttando quasi esclusivamente lo spazio verticale.



Photo credit: ikea.com



Superfici trasparenti



In ambienti ristretti, pochi materiali ci vengono in soccorso come il vetro. Scegliete la sua trasparenza per non ingombrare visivamente lo spazio, che si tratti di un coffee table di cristallo o di una vetrata per separare due stanze.



Photo credit: anthropologie.com



Scaffali aperti

Poiché è meglio puntare su soluzioni più aeree, scegliere una scaffalatura aperta anche in cucina, invece di una classica credenza, può alleggerire notevolmente l'aspetto della stanza.



Photo credit: urbanoutfitters.com

Tappeti e fantasie

È vero, un tappeto di grandi dimensioni con una fantasia audace può essere ingombrante. Per non rinunciare ai pattern più fantasiosi, sovrapponetene uno di dimensioni più ridotte ad un tappeto neutro.



Photo credit: ikea.com