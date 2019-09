Non solo classici chalet: è penso di rendere moderne le case di montagna!

Si scrive case di montagna, si pensa ai classi, incantevoli chalet in quota, con arredi e rivestimenti completamente in legno.



Non sono però così rare le case di montagna moderne, vale a dire in grado di accompagnare il comfort e il calore da sempre associati a questa categoria di abitazioni a soluzioni innovative e all'avanguardia. Anche per chi vive in vetta, il design può ovviamente rivelarsi un fedele alleato nella progettazione domestica.



Ecco qualche spunto...

1. Camino (e natura) protagonisti nel living

Dimenticate le finestre dalle dimensioni ridottisse delle case di montagna di un tempo! Il progresso raggiunto nella progettazione di vetrate e finestre consente di adottare grandi superfici vetrate, "intelligenti" dal punto di vista energetico. In questo modo le case possono davvero aprirsi al verde, al bosco e alla natura. E in inverno non c'è nulla di meglio che osservare il panorama avvolti dal calore di un caminetto.

2. Total white per la zona notte

Il legno, il ferro e la pietra sono tra i materiali di riferimento nell'arredamento delle case di montagna moderne. Anche il colore però fa la sua parte, specie quando si punta a rinnovare, anziché a progettare ex novo. Un'idea facile? Puntare sul total white in camera da letto. Il risultato finale? All'insegna del relax totale!

3. Legno e linee decise in bagno

Resine, legno e grandi superfici specchianti, se accompagnate da arredi minimal e compatti, conferiscono al bagno un aspetto moderno. Anche nelle case di montagna.

4. Arredi su misura e funzionali

L'attenzione verso la gestione dello spazio deve sempre essere alta, anche quando si sta arredando o rinnovando una casa di montagna. Gli arredi su misura, come ad esempio un lungo e capiente volume-cucina, con mensole a vista verso la zona pranzo, permettono di valorizzare ogni singolo centimetro quadrato. Con vantaggi anche nel lungo periodo.

5. Deliziosi angoli segreti

Cosa c'è di meglio in una casa di montagna, oltre alle montagne? Probabilmente il silenzio. E così, per godere a pieno di questa dimensione ovattata, perché non realizzare una postazione studio/lettura o un home office indoor? Posso davvero bastare pochi elementi.

6. Catturando la luce dall'alto

A dare a una casa di montagna un'impronta moderna sono certamente arredi e finiture, ma anche precise scelte progettuali. Anche nelle case esistenti si può ad esempio puntare l'attenzione sul soffitto: dalla ritinteggiatura delle travi a nuovi lampadari, fino all'apertura di scenografici lucernari.

Photo Credits Cover: Cucina ARES by Floritelli Cucine