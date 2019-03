I primi segnali della primavera vi fanno già pensare all'estate? Prendete nota e iniziate a decorare la casa al mare in vista delle prossime vacanze.

Con l'aumento delle temperature, torna la voglia di stare all'aria aperta e di concedersi un weekend fuoriporta. Magari proprio nella località marittima dell'infanzia, la stessa in cui si trova la casa al mare nella quale trascorrete con regolarità qualche settimana di relax nei mesi estivi.



Se anche quest'anno la voglia di rinnovare o di arredare la casa al mare secondo il vostro gusto inizia a farsi sentire, lasciatevi ispirare da questi 10 interni.



E, proprio come nella casa in città, non dimenticate di aggiungere il vostro tocco personale!

1. Bianco, blu, ma anche...

... turchese, ocra, beige, giallo, arancione e grigio. Sono tanti i colori che possono contribuire a rinnovare la casa al mare senza spendere una fortuna. Come? Scegliete la vostra coppia di riferimento e iniziate a selezionare e acquistare piccoli oggetti decorativi seguendo questa combinazione. Senza dimenticare piatti, bicchieri e stoviglie.

2. Rinnovare con i materiali naturali

Sia chi parte da zero, sia chi è alle prese con una casa al mare da rinnovare può trovare una valida fonte di ispirazione nell'uso dei materiali naturali. Midollino, rattan, legno non trattato, vimini si rivelano particolamente in linea con lo spitrito che caratterizza una casa per le vacanze. Rispetto ad altri, questi materiale sembrano quasi in grado di assecondare il bisogno di relax, contribuiendo a uno stato di quiete.

3. Memorie marinare già nell'ingresso

Collezioni di stelle marine, conchiglie, remi, vasetti di sabbia colorata? Obiettivamente pur riescendo a evocare l'atmosfera marina in modo immediato finiscono per risultare già visti. Meglio, dunque, orientarsi su altri elementi decorativi, come una serie di fotografie efficacemente esposte nella paretedi fronte alla porta di ingresso: la loro presenza vi darà il benvenuto ogni volta che rientrete in casa!

4. Non solo poltrone e divani

La casa al mare è la vostra casa di villeggiatura? Lasciatevi andare ed esaudite tutti i vostri desideri d'arredo. Poltrone e divani sono senza dubbio utili, ma dove altro potreste posizionare un'ampia amaca, magari intrecciata a mano, se non qui?

5. Una testiera in rattan in camera da letto

Colori pastello, legno, tessuti leggi e naturali, insieme al giusto mix di dettagli decorativi accompagneranno le sieste pomeridiane e il riposo notturno nella camera da letto della casa al mare.

6. In bagno, inedite ispirazioni marinare

Nella stanza di servizio si possono seguire i dettami dello stile coastal oppure si può provare a percorrere itinerario non ancora battuti, ad esempio ricorrendo a irriverenti carte da parati a tema fish per rivestire porzioni delle pareti del bagno. Consigliato a chi cerca l'originalità anche nella casa al mare!

7. Nuovi arredi da esterno

Un'attenzione a parte, nell'arredamento della casa al mare, va destinata agli arredi per gli spazi esterni. Soprattutto quando l'abitazione dispone di un giardino o di un'ampia veranda può diventare davvero divertente scegliere soluzioni creative, in grado di favorire la permanenza all'aperto e il relax.

8. L'estate ovunque

Il bello della casa al mare è la maggiore informalità e la disinvoltura con cui si possono arredare tutte le stanze. Arredi trasformabili, come i tavoli allungabili, le sedie pieghevoli o le classiche sedie a sdraio richiudibili diventano gli alleati più preziosi per riconfigurare gli spazi interni ed esterni a seconda delle esigenze (e degli amici che arrivano a farvi compagnia!)

9. Largo a collezioni e ricordi

Soprattutto quando viene tramandata di generazione in generazione oppure quando è utilizzata da più persone dello stesso nucleo familiare, la casa al mare finisce per assumere l'aspetto di un luogo condiviso, caro a tutti, nel quale anche gli oggetti di uso quotidiano raccontano una storia o una memoria. Diventa dunque bello - se non addirittura emozionante - concedere la giusta visibilità a questi "pezzi di famiglia", magari assegnando un'identità a una nicchia a parete!

10. Panche fisse e arredi second hand in veranda

Godetevi lo spazio esterno più che potete, ma senza rinunciare al buon gusto e ai giusti elementi decorativi. E non dimenticate: anche il comparto tessile fornisce un aiuto prezioso e tante idee ingegnose quando si tratta di rinnovare la casa al mare. Ad esempio, avete mai pensato a degli scenografici - e semplicissimi - velari come copertura per la vostra veranda?