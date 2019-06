Straordinario alleato nell'arredamento delle piccole case, l'armadio a ponte è un arredo versatile e funzionale che può aiutare a risolvere varie questioni connesse con la gestione dello spazio domestico.

Raccogliendo al proprio interno cassetti, ripiani, un letto singolo o un divano a due o tre posti potenzialmente trasformabile anche in letto, l'armadio a ponte ha risolto brillantemente il problema dell'arredamento delle piccole camere da letto in migliaia di case.



La sua versatilità e la peculiare capacità di offrire tanto spazio contenitore e piani per l'esposizione occupando un'unica parete della casa lo rendono ancora oggi un alleato insuperabile nell'ottimizzazione degli ambienti domestici.



Nella versione dal design contemporaneo, il design minimal e pulito rende questo mobile un'ottima soluzione per rivestire intere pareti di casa in modo "attivo".

1. L'alleato salvaspazio delle piccole case

Dimenticate i classici armadi a ponte che, pur fornendo tanto spazio utile, tendevano a rendere ancora più piccolo il vano di inserimento.



I nuovi modelli di design, grazie a una più spiccata versatilità, consentono di adattare le configurazioni alle reali esigenze e di dare vita ad ambienti orientati a una maggiore libertà e alla massima gradevolezza visiva.

Credits: Ghost - Ponte by Clever - www.clever.it





2. Spazi su misura per ogni esigenza

Praticità, funzionalità e design trovano negli armadi a ponte un'ottima sintesi.



Questo acquisto dota la stanza di inserimento di un carattere preciso e rende in pochi gesti l'ambiente subito pronto per essere vissuto, anche senza ulteriori inserimenti.

Credits: Scandola Mobili - via archiproducts.com





3. Adattabilità anche oltre la zona notte

Si è soliti associare l'acquisto di un armadio a muro con l'arredamento della camera da letto, sia essa matrimoniale o singola.



Sebbene questa rappresenti la zona della casa in cui tale arredo viene più comunemente collocato, esistono configurazioni in grado di estendere i vantaggi dell'armadio a ponte anche ad altri ambienti. Al posto del letto o del letto, la porzione che di solito viene lasciata "vuota", può essere occupata da una scrivania su misura.

Credits: www.maistrinterni.it





4. Minima cura per la parete di appoggio

ll montaggio dell'armadio a ponte, la cui complessità varia sulla base della configurazione scelta, costituisce il passaggio chiave per l'arredamento della stanza.



Sulla parete che viene completamente coperta dall'armadio interventi come la tinteggiatura periodica potranno essere svolti con minore frequenza che altrove.

Credits: Armadio a ponte Uno by Giessegi - www.gruppoinventa.it





5. L'idea furba per ottenere una "stanza per gli ospiti" in pochi passaggi

L'adattabilità dell'armadio a ponte lo rende la scelta vincente anche negli ingressi o nella zona giorno, soprattutto se associato a un letto trasformabile ed estraibile, che normalmente si presenta con un divano da due o tre posti.

Credits: Flou - via archiproducts.com







Photo credits cover: Struttura ARCHIMEDE Sangiorgio Mobili