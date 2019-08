Se amate i vostri tatuaggi, proteggeteli sempre dal sole (e non solo al mare). Tra stick e prodotti ad hoc, c'è solo l'imbarazzo della scelta

Esporsi al sole senza proteggere i tatuaggi? Un doppio rischio: per la salute della pelle e per l'aspetto dei vostri tattoo, destinati in questo modo a sbiadirsi prima del tempo.

La soluzione è semplice: proteggersi (e proteggerli!) sempre con SPF 50, per mantenerli brillanti e ben definiti.

Attenzione, però: se il tatuaggio è appena fatto o non è ancora guarito, non esponetevi al sole e per qualsiasi dubbio chiedete consiglio al vostro medico.

Lo stick solare, la protezione "to go" super resistente





Lo stick solare - rigorosamente con SPF 50 - è il prodotto ideale per chi ha uno o più tatuaggi in aree non troppo estese: si applica facilmente, senza dover massaggiare il prodotto, ed è comodo da portare in giro anche in città.



Spesso questi prodotti hanno una consistenza più corposa e rimangono più a lungo sulla pelle, anche in acqua, rivelandosi degli alleati insostituibili contro i raggi solari.

La regola di base comunque non cambia: riapplicatelo dopo i bagni o dopo qualche ora per mantenere una protezione eccellente.

Lo stick Uriage Bariésun con SPF 50+ è trasparente e water resistant, si applica facilmente e resiste a lungo sulla pelle.





Creme solari specifiche per i tatuaggi, idratanti e protettive





Le creme solari per i tatuaggi hanno tutte un SPF 50: non sono molto diverse dai solari “normali”, ma sono spesso arricchite da ingredienti emollienti (come il pantenolo), per mantenere ben idratato e brillante il tatuaggio, senza rinunciare a una protezione totale.

La crema Sun System Tattoo di Rilastil crea una barriera protettiva sulla pelle tatuata. Ha una formula ricca e corposa grazie al burro di cacao.





La protezione spray per arrivare nei punti più difficili





Siete al mare in (beata) solitudine e non riuscite a coprire un tatuaggio sulla schiena? La soluzione è un solare spray con erogatore a 360°, spruzzabile in tutte le direzioni e con una texture che non richieda di essere massaggiata. In questo caso, ricordatevi di ripetere l’applicazione più spesso, e di non scendere mai sotto un SPF 50.





Lo Spray Solare Protezione Attiva 50+ di Collistar ha un erogatore che funziona anche sottosopra e una texture fresca, piacevole e soprattutto efficace.









Credits Ph: Unsplash