Leggeri, facili da applicare e quasi invisibili: scopri i migliori spray viso protettivo da vaporizzare più volte al giorno questa estate

Diciamoci la verità: applicare continuamente la protezione solare durante al giorno è davvero noioso. Eppure non possiamo sottrarci a questo compito ingrato, se non vogliamo portare a casa ricordi delle vacanze poco piacevoli come eritema, scottature e -nel lungo periodo – tutti quei danni da photoaging. Insomma, ci tocca. Però qualcosa per rendere tutto più piacevole è possibile farlo. Per esempio, scegliere una protezione solare viso spray al posto della classica crema solare viso (oppure in alternativa). La protezione solare spray viso, infatti, agisce come uno scudo protettivo invisibile sulla pelle proteggendola dai raggi UVA e UVB. Allo stesso tempo è caratterizzata da una formula leggera, trasparente e rinfrescante che protegge come tutti gli altri prodotti che, però, non hanno tutti questi vantaggi. Cosa aspettate a provare una crema solare viso spray? Abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti che potete usare anche come protezione solare viso spray sopra il trucco – quindi da avere sempre in borsa per un ritocco on the go.

Spray ultraleggero detossinante con fotoprotezione, è ideale per la difesa quotidiana dalle aggressioni esterne dell’ambiente urbano. Protegge la pelle del viso dallo stress ossidativo causato da raggi UV, inquinamento e luce blu. Contribuisce a mantenere la pelle idratata e fissa il make-up.

Spray protezione solare viso: L’Erbolario Spray Solare Velo d'Estate SPF 50

Ha una formula idratante, resistente all’acqua, che sfrutta le virtù di oli naturali meravigliosi come quelli di Fico d’India e di Dattero del Deserto, capaci di donare tanto nutrimento e morbidezza alla pelle del viso e del corpo.

Spray viso protettivo: Bioderma Hydrabio Eau De Soin Spf30

Riuscire a rinfrescarsi in estate è fondamentale, specialmente se si indossa del make-up. Questa acqua termale è arricchita con SPF 30 per permettere di proteggere dai raggi UVA e UVB e aggiungere idratazione anche per le pelli più secche.

Spray solare viso: Pixi Sun Mist

Estratto di girasole e cetriolo caratterizzano questa mist che oltre a idratare e rinfrescar la pelle, la protegge anche con un filtro a SPF30 ad ampio spettro. Vaporizzarlo sul viso, prima e dopo il trucco, tutte le volte che lo vorrai lasciando la pelle confortevole senza seccarla o ungerla.

SPF spray viso: SVR SUN SECURE Brume SPF50

Una texture fresca e ultra-leggera, con un finish totalmente invisibile che lascia sulla pelle una sensazione impercettibile, non grassa e non appiccicosa. Da avere per chi ama i profumi estivi e avvolgenti.

Spray viso SPF 50: Filorga UV-BRONZE BRUME SPF50

In cerca di un solare che non solo protegga, ma permetta anche di rallentare anche i danni da invecchiamento? Questa è la soluzione: una texture impalpabile sulla pelle con una tecnologia fotoattivata. Un'innovazione che utilizza l'energia del sole per aumentare i livelli di protezione, ma contiene anche uno complesso anti-età completo che aiuta rughe e mancanza di compattezza.

Se resiste allo sport, può resistere a tutto: questo SPF è pensato appositamente per resistere al sudore delle intense attività sportive. Questo spray solare contiene la tecnologia WetForce che, non appena entra in contatto con acqua o sudore, rinforza la sua protezione solare contro raggi UVA e UVB.

Non solo uno spray solare, ma un fixing spray che fisserà il make-up all day long. Con SPF 30 e certificata biologica al 70%, quindi ottima per la pelle sensibile, aggiungerà un finish opaco e leggero sul viso.

Basterà vaporizzare questo spray a una distanza minima di 15 cm dal viso per proteggere la pelle grazie al filtro SPF50. Senza parabeni, permette di schermare i raggi e ne permette un assorbimento immediato.

Credit ph: Pexels.com