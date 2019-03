Una selezione di prodotti low cost per una beauty routine semplice ed efficace senza spendere una follia

In cosmetica non sempre qualità fa rima con prezzi stratosferici. Non mancano infatti i prodotti economici, alcuni assolutamente low cost, davvero efficaci e performanti.

Come orientarsi? Le più belle sorprese si nascono tra gli scaffali delle farmacie e addirittura dei supermercati, senza dimenticare alcuni marchi indie, tra cui trovare chicche strepitose senza far piangere il portafogli.

Abbiamo scelto 15 prodotti sotto i 15 euro per una skincare routine economica, ma in grado di regalare risultati sorprendenti.

Un'acqua micellare delicata con estratto di petali di rose, adatta anche alle pelli più sensibili, da utilizzare per rimuovere il trucco su viso e occhi.



Un'altissima percentuale di ingredienti naturali, tra cui il miele addolcente, per detergere e purificare la pelle secca e sensibilizzata, senza rimuovere il naturale film idrolipidico.



Una detergenza in tutta dolcezza e rispetto per la pelle, grazie alla soffice texture in schiuma che rinforza la barriera cutanea grazie ai polifenoli d'uva.



Un tonico esfoliante a base di acido glicolico per esfoliare e illuminare la pelle, rendendo la texture più levigata e omogenea. Da utilizzare preferibilmente alla sera.









Uno scrub dedicato a tre diverse esigenze, composto da una miscela di tre zuccheri, nel rispetto di pelle e ambiente.



Un siero antiossidante ad alta tecnologia, illumina la pelle e la protegge dallo stress ossidativo e dal fotoinvecchiamento.



Un trattamento urto contro le imperfezioni, a base del poli-idrossiacido gluconolattone e niacinamide, la vitamina B3 ad azione illuminante contro le macchie post-brufolo.



Detergente, esfoliante e maschera in un unico prodotto, a base di carbone purificante per contrastare la comparsa di imperfezioni.



Un fluido idratante e nutriente, a rapido assorbimento, senza alcool né oli, adatto a tutti i tipi di pelle.



Una serie di maschere ad azioni specifiche a base di argilla purificante. La nostra preferita? Quella energizzante con estratto di yuzu.



Un trattamento ultra protettivo per proteggere a lungo le pelli più irritate, arrossate e sensibilizzate, con un alto fattore di protezione solare per contrastare i danni dei raggi solari.



Una crema viso purificante e riequilibrante, a base di estratti naturali di bardana e rosmarino.



Per le pelli più assetate, un siero super leggero e altamente idratante, con una texture in gel a effetto rinfrescante, con acqua cellulare di edulis.



Una maschera scrub con argilla bianca, riso ed estratto di arancio per rivitalizzare la pelle spenta, eliminando le cellule morte.



Non può mancare infine il prodotto jolly, una crema mani profumatissima in formato pocket da tenere sempre in borsa per le situazioni d'emergenza.



 Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa