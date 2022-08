L'estate si allontana ed è arrivato il momento di pensare come rimettersi in pista e dare alla pelle la giusta protezione anche in città

Il mese di settembre è per molti il vero e proprio inizio di un nuovo anno: dopo una più o meno lunga pausa estiva si riparte con i buoni propositi e la normale routine, nella speranza di aver imagazzinato le giuste energie per affrontare il tutto.

Ma ripartire vuol dire anche affrontare dei cambiamenti, non solo mentali e di routine, ma anche per quanto riguarda la cura della pelle. Modificare e conoscere come cambiare la routine in vista dei mesi successivi è importantissimo e per questo è il caso di parlare della skincare da rientro.

Noi l'abbiamo fatto parlando con due massime esperte a tema skincare Paula Begoun, founder di Paula’s Choice uno dei brand di skincare più virali dell'ultimo periodo e Patrizia Mazzitelli, Product & Training Director di Eisenberg.

Come trattare i danni causati dal sole?

Il sole e le lunghe esposizioni sono sicuramente il primo tema da trattare quando si parla di post vacanze e i danni causati. E, su questo, Paula Begoun è categoria "Il sole non va preso, non bisogna esporsi e bisogna proteggersi il più possibile. I danni non possono essere recuperati, soprattutto quelli causati dai raggi solari, dannosi sia per l'aspetto della pelle, sia per la la salute in generale."

Questo vale anche al rientro in città dove è bene continuare ad applicare la protezione solare, optando anche per sieri viso che contengono SPF. Un modo per costruire un maggiore protezione applicando così una maggiore quantità di fattore di protezione.

Come difendere la pelle quando iniziano a calare le temperature?

Ovviamente, ci racconta Paula, è indossare sempre e comunque la protezione solare. Come hanno dimostrato diversi studi, infatti, il sole è la prima di causa dei principali problemi della pelle. E non si parla solo delle lunghe esposizioni estive, ma anche dalla luce del giorno che penetra dalle finestre. Quindi, mai abbassare la guardia.

"La seconda cosa è porre attenzione ai prodotti che contengono ingredienti che possono provocare irritazioni della pelle. Come, ad esempio, alcuni ingredienti quali le fragranze, l'alcool, oli essenziali ma anche scrub troppo intensivi o spazzole esfolianti. Tutti questi elementi, infatti, tendono a danneggiare la barriera superficiale della cute, rendendola così più vulnerabile."

Antiossidanti, acido ialuronico, glicerina, acido pidolico (conosciuto come PCA), ceramidi e oli vegetali sono gli ingredienti da ricercare e utilizzare durante la stagione più fredda e quando le temperature diventeranno più rigide.

Quale prodotto non deve mai mancare nelle skincare in città?

"Detersione, esfoliazione, antiossidanti e idratanti: basta questo per una skincare base", parola di Paula Begoun che continua ad illustrarci gli ingredienti base come il retinolo e la nimiacide, per una cura della pelle attenta e accurata. Un processo adatto a tutti che, poi, dovrà diversificarsi in base alla propria tipologia di pelle e a ciò che si desidera ottenere.

Come impostare la nuova beauty routine per il rientro in città?

A illustrarci quali sono le regole base per una beauty routine impeccabile ci pensa Patrizia Mazzitelli, che ci racconta le due regole base per una beauty routine. "Si parte dai detergenti «intelligenti» che permettono di eliminare make-up e smog in un solo gesto e, allo stesso tempo, possono essere utilizzati al risveglio per ridare tono alla pelle". Si continua poi con al rigenerazione della pelle del viso e del contorno occhi che, durante la lunga esposizione durante il periodo estivo, sono stati esposti al sole in modo eccessivo subendo foto-invecchiamento. Il primo gesto fondamentale sarà Integrare un Siero anch’esso viso e contorno occhi che permetterà di dinamizzare le funzioni cutanee ed ottimizzare i trattamenti successivi.

Quali sono gli alleati per mantenere un colorito luminoso?

Niente paura di scrub ed esfolianti: una regolare esfoliazione delicata, infatti, permetterà di eliminare le cellule morte di superficie già in fase desquamante e responsabili dell’effetto «spento» lasciando solo il glow tanto adorato.

Quale buona abitudine estiva mantenere al rientro in città?

La buona abitudine estiva da mantenere al rientro in città, ci racconta la Product & Training Director di Eisenberg, è senza dubbio la corretta idratazione. Sia tramite la giusta routine di bellezza ma senza dimenticare l’assunzione di liquidi che siano anche remineralizzanti come frutta e verdura.

E sempre SPF, 365 giorni l'anno per prevenire ogni danno possibile.

Skincare da rientro: i migliori prodotti Paula's Choice - Clinical Trattamento 20% Niacinamide

Eisenberg - Masque Hydra Defense

Astra Skin - Scrub

Dr. Jart+ - Ceramidin Eye Cream

Korff - Purifying Dischetti Viso

PIXI - Clarity Acid Peel

RVB LAB - Meso Film

Skin&co - Truffle Therapy Olio viso

Author: Gaia Magenis / Photo: Unsplash.