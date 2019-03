Budget ridotto? No, problem! Ecco i prodotti di skincare low cost sotto i 10€ da provare adesso

Sfatiamo un falso mito: per prendersi cura della pelle non bisogna necessariamente spendere grandi cifre.

A volte basta saper selezionare i migliori prodotti di skincare low cost.

Noi di Grazia.it vi proponiamo 10 prodotti per la cura della pelle sotto i 10€, da provare adesso.

Se da una parte i cosmetici lussuosi possono vantare numerose ricerche scientifiche, ingredienti preziosi, formule sofisticate e l'innegabile fascino del marchio esclusivo, dall'altro lato non si può non riconoscere che anche i prodotti low cost siano efficaci nella loro azione.

Potranno avere formule più semplici, ingredienti meno ricercati, ma saranno ugualmente in grado di idratare, detergere o purificare, a seconda della tipologia di prodotto.

Se avete a disposizione un piccolo budget da dedicare alla cura della pelle non abbiate timori: otterrete grandi risultati, scegliendo i migliori prodotti skincare economici.





Tra i brand rivelazione degli ultimi anni, The Ordinary ha rivoluzionato la skincare, proponendo prodotti dalle formulazioni basic che si concentrano su uno o più principi attivi, da inserire in una beauty routine completa. Questo siero unisce due tra i più potenti antiossidanti per aiutare la pelle a difendersi dalle aggressioni ambientali.







Protegge le labbra dalla secchezza causata da vento e temperature basse, donando sollievo e idratazione.



La lozione non schiumogena deterge la pelle del viso, rispettando la naturale barriera cutanea, grazie alla sua formulazione arricchita da Ceramidi e Acido Ialuronico



Si applica sul viso con un dischetto di cotone dopo la detersione per tonificare, lenire e rigenerare la pelle.



Basta un minuto di posa per pulire a fondo la pelle e purificarla, grazie all'argilla bianca e all'estratto di magnolia.







Specifico per la detersione delle pelli miste e grasse. Rimuove le impurità con un'azione delicata.



Con il 99% di ingredienti di origine naturale, può essere applicato su viso e corpo per donare sollievo alle zone irritate, secche e screpolate.







Concentra in una texture liquida tutto il potere idratante dell'acqua d'Aloe e dell'Acido Ialuronico.



Con la sua texture leggera in gel idrata le pelli miste e grasse, con un effetto opacizzante seboregolarizzatore.







Privo di fragranza e coloranti, ha un'azione lenitiva e rivitalizzante che dona sollievo immediato agli occhi stanchi.



Ph. Credits: Unsplash - Artwork by Elisa Costa