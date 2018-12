Scoprite la skincare da utilizzare a 20 anni per idratare la pelle e contrastare la comparsa delle prime rughe





Una buona skincare routine è uno step fondamentale per prendersi cura della propria pelle e per rallentare visibilmente la comparsa dei primi segni dell'invecchiamento. E' necessario iniziare a prendersi cura della propria pelle fin dai 20 anni: adottare una routine formulata in base alle proprie specifiche esigenze consentirà di mantenere la pelle più giovane, luminosa e sana più a lungo.

Scorrete l'articolo e scoprite la Skincare da usare a 20 anni per rallentare la comparsa delle prime rughe.

Una crema che nutre la pelle in profondità, restituendole elasticità e morbidezza. Un concentrato rigenerante, formulato per le pelli delicate e sensibili a base di ingredienti 100% naturali.





Una crema che unisce l'azione protettiva anti-inquinamento a una formula che idrata la pelle e restituisce tono e vigore al viso. Perfetta per un utilizzo quotidiano, la sua texture fresca è piacevole da applicare e si assorbe velocemente.

Un siero con più del 95% di ingredienti naturali perfetto per riequilibrare, idratare e proteggere le pelli sensibili e stressate. La sua formula piuttosto liquida prepara la pelle e massimizza l'efficacia dei successivi trattamenti idratanti.

Un olio a base di ingredienti 100% naturali che rimpolpa, tonifica e distende la pelle del viso. I principi attivi della vite greca ne aumentano l'efficacia.

Questo siero riparatore e liftante dona luminosità e defatica la pelle grazie agli estratti di Ginkgo Biloba e di Tè Verde. Perfetto anche come base prima del makeup.



Questa crema viso è un vero prodotto multitasking: agisce sulle rughe, sulla tonicità della pelle, sulla luminosità del viso e sulle irregolarità dell'incarnato, quando e dove occorre. Inoltre rimpolpa e idrata la pelle, proteggendola dalle aggressioni esterne.



Ispirata alla medicina cinese, con ingredienti come l'olio di bacche di Olivello spinoso e la Cardiaca, questa maschera in gel lenisce e nutre la pelle, contribuendo a preservarne l'idratazione e a rallentare la comparsa delle prime rughe.





Un trattamento idratante dalla consistenza leggera e non unta a base di rosa di Gerico, fonte naturale di idratazione, lychee e anguria. Nutre la pelle e le dona immediatamente un aspetto disteso e giovane.

Una crema ricchissima di super ingredienti naturali come cavolo, spinaci, tè verde e acido ialuronico perfetta per idratare le pelli più giovani.

Una crema formulata per eliminare segni di sonno e stanchezza dalla pelle del viso delle più giovani. La sua formula attenua visibilmente le prime rughe, illumina la pelle e la idrata in profondità. 

Credits Ph: Elisa Costa

Credits Ph: Unsplash