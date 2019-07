Colorate, super profumate e belle da vedere, le saponette sono tornate alla ribalta (anche per le loro caratteristiche "green")

Hanno il sapore di altri tempi e spesso sono legate all’infanzia: il sapone solido, o meglio le saponette, sono tornate in auge.

Finite nell’oblio per anni, ad uso e consumo delle nonne, oggi vivono un momento di revival: più ecologiche rispetto alla versione liquida, appagano l’occhio perché hanno differenti forme e colori. Ma anche il naso grazie ai loro aromi, inoltre il pack è più semplice e attento all’ambiente.

Un uso alternativo della saponetta? Può essere usata anche come profumatore per armadi, se tagliata in piccoli pezzi.

Alantoíne Toilet Soap, Benamôr

Squadrato, nella formula il burro di karitè per nutrire, gli oli di cocco e girasole dalle proprietà emollienti e l’allantoina. Il profumo è quello di limone e verbena ed è particolarmente indicato per le pelli secche.

Gingembre, Roger&Gallett

Marchio storico di saponette, negli anni non hanno perso il loro allure primi del Novecento. Le profumazioni sono tante e sono tutte a base vegetale e dall’aroma intenso.

Do Son, diptyque

Versione della fragranza Do Son, questa saponetta molto profumata è a base vegetale e arricchito di olio di mandorle dolci che lo rende adatto anche alle più secche.

Saponette, Dolomia

La collezione è composta da saponi con 3 ingredienti differenti, Rosa Canina delle Alpi, Nigritella d’alta quota e Foreste delle Dolomiti. 100% naturali e con oli vegetali, utilizzano gli ingredienti tipici delle montagne e sono pensate per la detersione quotidiana.

Les Delices Soap, Douglas

Quattro fragranze pensate per la bella stagione, Rasberry Macaron, Mango Passion, Cotton Candy e Coco Vanilla, queste saponette detergono delicatamente grazie alla loro formula lasciandola profumata e morbida.

Saponetta Pomegranate Noir, Jo Malone

Nella formula il burro di karitè che nutre la pelle mentre la fragranza è composta da melograno esaltato dal pepe rosa e dai gigli, il tutto scaldato dal patchouli. Il dettaglio in più è dato dal pack, pensato dall’artista inglese Michael Angove.

Savon Macarons, Institute Karitè

Ispirati ai celebri dolci francesi, la formula delle saponette contiene burro di karitè concentrato, adatte quindi anche alle mani più secche. Le profumazioni sono 6, limone e verbena, lavanda, mughetto, fior di ciliegio, miele e mandatole, rosa, e sono vendute in pack da 3.

Savon Cédrat Enivrant, Atelier Cologne

Ogni sapone è la versione di una fragranza del marchio parigino e nella formula sono contenuti aloe vera e burro di karitè, famose per le loro qualità idratanti e lenitive, che rende quindi adatti le saponette anche alle pelli più secche.

Saponetta profumata Rose e Verbena, L’Occitane

Disponibile in differenti fragranze, i profumi del marchio provenzale sono a base vegetale e uniscono note verdi a quelle floreali, nella Rose è contenuta l’acqua flora di Rosa Centifolia mentre in quella alla Verbena sono contenuti oli vegetali idratanti.

Savon Velouté, & Other Stories

Con all’interno l’olio di mandorle francese, è composta dall’86% di ingredienti di origine naturale e nella piramide olfattiva ci sono limone, pepe nero, fico, viola, incenso e cuoio toscano.

Cefiro Luxury Soap, Floris

Agrumi e tè verde profumano questo sapone a base vegetale e di burro di karitè adatta per tutte le pelli che ha bisogno di nutrimento.

Savon Parfumé Eau de Citron Noir, Hermès

Squadrato e minimale, il pack è decorato con le tessere del domino, questo sapone ricrea l’aroma dell’omonima Cologne a base di limone nero, dal profumo leggermente affumicato.



Sapone energizzante al profumo di mango e coriandolo, Yves Rocher

Fresco ed energizzante grazie al mango, nella piramide anche l’olio essenziale di coriandolo che aiuta a tonificare la pelle.

Sapone Rosa e Pepe Nero, Apivita

Svolge un’azione esfoliante e tonificante e nella pasta si trovano dei granelli che aiutano a esfoliare la pelle così da pulirla in profondità. Gli ingredienti, rosa e pepe nero, aiutano inoltre a tonificare la pelle e sono perfetti sulle gambe per combattere la cellulite.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash