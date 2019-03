Doposole e creme viso nutrienti sono fondamentali quando si trascorre anche solo una giornata sui monti, così da ristabilire la barriera cutanea irritata e danneggiata dagli agenti esterni

Gote rosse e occhi luccicanti ma anche pelle irritata e secca: trascorrere una giornata in montagna in inverno è bellissimo ma fuori dalle piste la pelle ha bisogno di una grande dose di idratazione e nutrimento a causa del freddo e del sole.



Grazia.it ha selezionati 11 tra creme viso e after sun idratanti adatti per concludere una giornata tra i monti in bellezza!



Ceramidin Cream, Dr Jart+

Pensata per chi ha la pelle perennemente secca e disidrata, questa crema aiuta a rendere la barriera cutanea più resistente così che possa evitare di perdere l’idratazione impedendo all’umidità di evaporare. Ideale soprattutto durante l’inverno e nelle condizioni di freddo intenso.



Gelée Réparatrice, Biotherm

In gel, questo dopo sole offre una intensa idratazione che dona sollievo alla pelle esposta. Adatto per il viso, contiene vitamina E che svolge un’azione calmante e lenitrice grazie al Life Plankton.

Cicacrema Revitalift, L’Oreal

La sua formula fine e non grassa si assorbe facilmente e, grazie alla centella asiatica, aiuta a ripristinare la barriera cutanea. Idrata infatti la pelle in profondità e svolge anche un’azione anti-age che permette di ridonare elasticità alla pelle.

Fluido Protettivo Riparatore, Dolomia

Questo balsamo è multitasking e adatto per le piccole zone come mani, labbra, naso e guance; all’interno contiene l’arnica alpina che svolge una intensa azione lenitiva attenuando tutti i rossori della pelle e prevenendoli grazie al rinforzo della barriera cutanea.

Sunissime, Lierac

È un balsamo a più azioni: agisce infatti come dopo sole, riparando eventuali scottature e arrossamenti, reidrata la pelle dopo una giornata di sole, freddo e vento, e svolge un’azione anti-age. È perfetto inoltre sul viso e anche sul décolleté.

Acqua Gel H2O Viso, Dermon

A base di aloe vera e vitamina E, questa crema svolge la doppia azione di mantenere alto il livello di idratazione e allo stesso tempo di lenire e attenuare il rossore grazie all’aloe. Può essere usata anche al mattino, dopo la detersione, per prevenire.

Crema Viso Doposole, Maison Bio

Dall’azione idratante e calmante, questa crema ha una texture morbida che ripara i danni solari; si può applicare come crema notte ed è adatta per il viso.

Crème Réparatrice Après Soleil, CBN

Adatta anche per il viso, questa crema è specifica doposole, combatte i danni causati dall’esposizione, sia superficiali sia in profondità, e aiuta a fissare l’abbronzatura evitando la desquamazione.

Lipogel Rilipidizzante, Bionike

È da considerarsi un vero e proprio booster, un trattamento SOS altamente intenso, adatto dopo l’esposizione solare ma anche con ragadi, screpolature o dopo un tatuaggio. I suoi ingredienti, tra cui burro di karitè, cera d’api e trigliceridi, creano un film protettivo che aiuta a inibire la perdita di acqua e a limitare la disidratazione.

Moisturizing Day Cream, Skinlabo

È una crema viso studiata per le pelli secche, screpolate e sottili, può essere applicata sia prima che dopo, a fine giornata, ed è a base di ingredienti emollienti, ricompattanti e nutrienti, come il burro di karitè e l’acido ialuronico, che aiutano a mantenere la pelle idratata dall’interno.

Eau Thermale Crema Ricca all’Acqua, Uriage

La texture estremamente ricca aiuta a dissetare la pelle molto secca. A base di acqua termale di Uriage, aiuta a ripristinare la barriera cutanea e libera lentamente gli attivi idratanti.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash