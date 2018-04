La pedicure può essere un momento di relax tutto per sè. Tra gommage, creme e maschere, una selezione di prodotti da provare

Per i sandali è ancora presto, è vero, però guai a farsi trovare impreparate e con i piedi non proprio a posto. Anche perché, siamo oneste, il pediluvio è uno dei momenti di maggiore relax che ognuna di noi dovrebbe concedersi ogni tanto. Creme e balsami per massaggi lenti ai piedi, pediluvi lunghi, calzini-maschere da indossare per pochi minuti.

E il gioco è fatto: piedi da fata garantiti!

Gommage, pediluvi ed esfolianti

Gommage Intégral, Uriage

Svolge due azioni questo gommage molto delicato: esfoliazione, grazie a delle microsfere che aiutano a rimuovere le cellule morte, e detersione così da eliminare tutte le impurità epidermiche.

Concentrato per Pediluvio, Mavala

Bastano poche gocce in acqua tiepida e lasciare in ammollo i piedi per massimo 15 minuti: il concentrato agisce ammorbidendo la pelle così da eliminare più facilmente callosità oltre a lavorare sui cattivi odori.

Exfoliating Foot Masque, Leighton Denny

In crema, questa maschera contiene degli enzimi esfolianti che aiutano a liberare la pelle dei piedi a tutte le secchezze e cellule morte. All’interno estratti di aloe vera, erba limoncina e oli essenziali di menta che lasciano una sensazione di freschezza adatta soprattutto in estate.

Balsami e Creme

Fluidi Mani e Corpo, Yope

Leggeri e con ingredienti di origine naturale, queste creme corpo sono disponibili in tre varianti: al fico per rigenerare, con vaniglia e cannella per idratare in profondità e con aloe vera per lenire la pelle secca.

Balsamo Riparatore Piedi, Yves Rocher

Profuma di lavanda il balsamo nutriente e idratante per i piedi che li ripara, li rinfresca e profuma così da tenere sotto controllo la sudorazione.

Crème Pieds Ultra Réconfortante- Rêve de Miel, Nuxe

All’interno il burro di karitè e il miele di acacia permettono di ristrutturare e ammorbidire la pelle dei piedi dopo una stagione nelle scarpe chiuse. La consistenza è molto morbida, adatta anche per il massaggio.

Foot Rellef, Aveda

Specifica, questa crema lenitiva è ricca di ingredienti naturali tra cui erbe, acidi di frutta e oli che aiutano a esfoliare, rigenerare e a nutrire i piedi troppo stressati.

Foot Cream, Wycon

Si assorbe velocemente questa crema ricca di principi attivi di menta e propoli che aiuta a combattere i problemi di secchezza, ispessimento e arrossamento cutaneo dei piedi.

Intensive Treatment and Moisturizer for Dry or Callused Areas, Kiehl’s

Molto densa, questa crema è specifica per le zone molto secche e callose; all’interno il burro di karitè e l’olio di avocado che rendono la pelli più morbida e idratata. È comunque adatta anche per ginocchia, gomiti e mani.

Basis Sensitiv Crema per i Piedi, LaVera

A rapido assorbimento, questo trattamento idratante è a base di macadamia e argilla curativa che aiuta le estremità a contrastare la sudorazione e il cattivo odore.



Crème Beautè des Pieds, Caudalie

Corposo, nutre i piedi senza ungerli donando un immediato benessere. La texture è molto fresca, adatta per i periodi più caldi, e distende la pelle dopo una giornata in giro.

Crème Jeunesse des Pieds, Clarins

Evergreen del marchio parigino, questa crema si applica su tutto il piede e lo aiuta nel caso di affaticamento, lo lenisce e combatte la secchezza cutanea.

Crema Piedi Nutriente Emolliente, Maison Bio

Texture leggera e a rapido assorbimento, questa crema è pensata per i piedi dalla pelle ispessita e ruvida; per assorbirla è necessario un massaggio.

Maschere in calzini

Foot Mask, Kocostar

Un paio di calze che si indossano per pochi minuti, ricchi di principi attivi che aiutano a rendere più morbida la pelle dei piedi.

Trattamento Pedicure Esfoliante Poshpeel, Patchology

In calze, avvolgono i piedi in maniera omogenea così da distribuire perfettamente i principi attivi che eliminano le callosità.

Almond Foot Mask, Sephora

Disponibili anche alla mandorla, questa calzini si ispirano ai rituali asiatici sfruttando i benefici dell’ingrediente principale. Nel caso della mandorla, la funzione è emolliente, riparatrice e nutriente.

Maschera Esfoliante per i Piedi- Xérial Peel, SVR

Calzini imbevuti di principi attivi che svolgono un’azione di peeling e di idratazione dell’epidermide delle estremità. Sono monouso, si indossano per un’ora e liberano anche dai calli, il tutto grazie a un mix di acido glicolico, lattico, tè verde e urea, che dona elasticità alla pelle.

Tools

Pedì Secret H700, Babyliss

Si tratta di un tool con due rulli e due velocità per esfoliare e levigare perfettamente i piedi. I rulli sono formati da polvere di diamante che garantisce una pelle molto morbida e le punte sono tutte arrotondate così da lavorare anche nelle zone più piccole e sui calli.



Pedicure Elettrico Total Beauty Pedicure, Bellissima

Vero e proprio kit, è composto da tre rulli, a grana grossa o fine, che aiutano a eliminare tutti gli inestetismi dei piedi tra cui pelle secca, duroni e callosità.



Photo Credit: Unsplash