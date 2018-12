Idratanti, anti-imperfezioni e anti-age, i patch viso sono ormai un must per la beauty routine. Vi spieghiamo perché

Le star le hanno amate da subito: da Diane Kruger a Jessica Alba e Lily Aldridge, tanto per fare qualche nome, le prime fan delle maschere viso patch sono le celeb. Il motivo? Facili da usare, garantiscono risultati immediati. In più, sono perfette per noi girls multiasking che, lasciati i patch in posa, possiamo dedicarci alle nostre attività preferite. E poi, piacciono anche agli uomini che cercano sempre soluzioni beauty easy-to-use.





Come funzionano le maschere patch?

Innanzitutto esistono in commercio diverse tipologie; da quelli pensate per tutto il viso a quelli specifici per il contorno occhi o per le piccole imperfezioni, i patch offrono una soluzione a ogni tipo di problematica. In genere si tratta di maschere monouso, sottili e ricche di principi attivi e ingredienti ad hoc, da applicare localmente e lasciare agire per un tempo che varia dai 5 ai 20 minuti.

Vi abbiamo convinte a provare i patch per il viso? Ecco alcuni prodotti che per noi sono must-try.

È un ottimo rimedio per rivitalizzare il contorno occhi che appare subito più fresco e luminoso.

Questo patch pensaro per lui contiene acido Ialuronico, idratante, e Collagene ristrutturante e rigenerante. Ha un effetto distensivo istantaneo: rughe e segni di stanchezza si attenuano e la pelle appare luminosa e riposata.

Se avete problemi di pori dilatati, questa è la soluzione: il patch di Caolian elimina l'eccesso di sebo, rimuove efficacemente le impurità e minimizza i pori dilatati.

Arricchita con peptidi, questa maschera idrogel svolge un'azione cosmetica immediata su occhi stanchi, segnati da rughe, borse e occhiaie.

A base di estratti di succo di Bambù, Aloe vera e Cetriolo, questo patch decongestiona il contorno occhi attenuando borse e occhiaie.

Se siete sempre in viaggio per lavoro e volete ridurre i segni delle occhiaie, basta applicare sul contorno, per cinque minuti, questa soluzione idrogel che dona un comfort immediato allo sguardo.

L'Acido salicilico e il Tè verde di origine naturale purificano e seccano le imperfezioni per un'azione mirata. Ottimo anche come rimedio last minute.

Ottimo per minimizzare il segno di eventuali imperfezioni e cicatrici, è trasparente e sottile per garantire un'aderenza perfetta alla pelle.

Formato generoso con idrogel di olio di Cocco, assicura un’idratazione intensa e un effetto lifting.

Per chi ama le maschere by night, questa proposta coreana è ideale per pelli stanche e spente.

Artwork by Elisa Costa