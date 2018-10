Esfoliare la pelle del viso e del corpo è un passaggio fondamentale della beauty routine. Vi spieghiamo perché e vi consigliamo i prodotti più delicati

Chi ha la pelle sensibile lo sa: per la detersione servono esfolianti delicati ed efficaci allo stesso tempo che riescano a pulire in profondità senza scatenare fastidiose irritazioni. Avere una pelle più luminosa e priva di punti neri e imperfezioni non è una missione impossibile: basta scegliere gli esfolianti giusti sia per il viso sia per il corpo.



Per questo motivo abbiamo selezionato i migliori esfolianti per pelli sensibili del momento. Trovate quello che più rispecchia le vostre esigenze.

Perché esfoliare la pelle?

Passaggio fondamentale e imprescindibile della routine di bellezza, elimina le cellule morte facendo respirare meglio la pelle. Non solo: una corretta detersione permette di prepararla meglio ai trattamenti successivi facilitando la penetrazione degli attivi presenti nei prodotti.





Esfoliare la pelle in attesa della primavera e dell'estate

Un esfoliante delicato è la soluzione ideale nel periodo dell'anno in cui il nostro corpo è più esposto perché regala una pulizia in profondità combattendo l'inspessimento della pelle che la rende più secca, dura e spenta.



Gli esfolianti per le pelli più delicate

Contengono sostanze idratanti e lenitive per dare alla pelle una massima sensazione di comfort.

Scegliete, con i nostri consigli, il prodotto che fa per voi!

Massima tollerabilità per questo esfoliante che non contiene né sapone né alcool. Applicatelo sul viso massaggiando delicatamente ed evitando il contorno occhi.





Questa maschera in texture cremosa dona alla pelle luminosità e levigatezza. L'azione esfoliante si svolge in due fasi: nella prima gli enzimi proteolitici stimolano il rinnovamento epidermico; nella seconda le microsfere levigano delicatamente.







Dalla formula biodegradabile, svolge un effetto peeling grazie alle microsfere di cellulosa e cera di Jojoba mentre l'Acqua Termale Avène, addolcente e lenitiva, offre alla pelle una sensazione di comfort immediato.





Grazie al brevetto biologico Aquagenium®, questo esfoliante delicato aiuta a riattivare il processo naturale di idratazione cutanea, stimolando la sintesi delle acquaporine, proteine canale dell’epidermide.

Dalla texture ricca e cremosa, e a elevato contenuto lipidico, migliora il turnover cellulare, donando al viso un aspetto fresco e luminoso. Le diverse dimensioni delle microsfere esfolianti garantiscono un’azione modulata e non aggressiva.

Arricchito con l'estratto dell'alga dorata L.Saccharina, contiene microsfere per una dolce esfoliazione quotidiana ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Le microperle a base di estratto di mimosa lenitivo rimuovono gli strati superficiali di cellule morte e restringono i pori. Da utilizzare due volte a settimana per avere i migliori risultati.

Mix di erbe e polvere di perla, questa maschera di bellezza affina la pelle e dona un colorito roseo e luminoso. Grazie alla sua versatilità, è un prodotto perfetto sia per lei che per lui.

Prodotto 100% naturale e vegan, è una polvere fina che contiene veri semi di rosa canina. Ricca di acidi grassi omega 3 e 6 e retinolo, svolge un effetto anti-age sulla pelle del viso e del corpo.

Contiene aloe vera biologica e olio di semi di chia che uniformano l'incarnato mentre la farina di vinaccioli bio e la silice eliminano le cellule morte donando tonicità alla cute.

Credit ph: Pexels.com