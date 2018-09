Idratano, colorano, proteggono e soprattutto, sorprendono. Scoprite i nuovi balsamo labbra a effetti speciali

Un tempo chiamati burrocacao, oggi i lip balm si fanno super smart e accattivanti, grazie a formule e texture innovative.

I balsamo labbra non solo idratano le labbra, ma le colorano, proteggono, volumizzano e riempiono al tempo stesso.

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di lip balm tra le novità di stagione. Trovate quello - o quelli, perché è impossibile accontentarsi di uno - che fa per voi qui di seguito.

Con acido ialuronico ed eosina, questo balsamo glossato illumina il sorriso e sublima le labbra. Edizione limitata estiva da non perdere.

Una nuance semi trasparente che si adatta al ph della pelle creando un colore personalizzato. La formula include acido ialuronico ed estratti di naturali di piante.

Piacevole aroma fruttato e finitura opaca per il balsamo labbra emolliente del marchio italiano budget friendly. Con Vitamine A, C, E e burro di karitè.

La prestigiosa maison francese propone questo balsamo per labbra morbide, levigate e leggermente colorate. La formula vanta burro di moringa e vitamina E.

Con filtro solare 20 e vitamina E, questo balsamo labbra protegge dai raggi del sole e dai radicali liberi vestendo le labbra di luce e morbidezza.

Profumazione golosa e texture sensoriale per il balsamo protettivo che promette idratazione fino a 8 ore.

Il primo balsamo dei backstage Dior. Enfatizza il naturale colore delle labbra regalando colore e idratazione. Disponibile in variante glossata, opaca e olografica. Un classico imperdibile.

Un gloss ricco di burro di karitè per un effetto extra idratante e confrotevole. Il perfetto compromesso tra make up e idratazione.

Colore e idratazione per il gloss idratante in edizione limitata del marchio americano. Da collezione.

Nuovo brand giunto in Italia specializzato in suncare, Coola propone un balsamo labbra rimpolpante, idratante e protettivo con SPF 30.

Balsamo labbra in gel dal finish olografico. La formula gel è fresca, arricchita da vitamina E.

Indispensabile in spiaggia, la sua formula include aloe vera, burro di cacao e vitamine A, C ed E. Inoltre resiste all'acqua e protegge da raggi UVA e UVB.

Per labbra rimpolpate, idratate e glossate, un balsamo goloso in due nuance glam.

Al profumo di cocco, questo balsamo labbra trasparente si adatta al colore delle labbra resistuendo una nuance personalizzata. All'interno dello stick è contenuto un vero fiore: cool!

Credits Ph.: Mondadori Photo - Arwork: Elisa Costa