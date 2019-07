Al momento mini trend, la linfa di betulla è un ingrediente naturale che inizia a essere usato nel beauty femminile. Antiage e dal potere tonificante, è perfetto per il viso e per il corpo

Ancora poco conosciuto ma già ingrediente di alcuni brand green, la linfa di betulla è uno dei nuovi componenti totalmente naturali della cosmesi.

Presente soprattutto in marchi di origine nord europea, questa particolare linfa è estratta dalle betulle nel mese di marzo e ricca di sostanze nutritive compatibili con la pelle.

Linfa di betulla, un ingrediente a km 0



Per marchi come Mádara, Björk and Berries o Barnängen, tutti provenienti dal nord Europa, la linfa di betulla è un ingrediente a km 0. In questi territori, infatti, queste piante sono molto presenti e il loro utilizzo si perde nella notte dei tempi.

Come sottolinea la stessa Lotte Tisenkopfa, fondatrice del marchio Mádara, in Lettonia la conoscenza delle proprietà e l’utilizzo della linfa di betulla è una cosa antica di secoli, tant’è che è tradizione all’inizio della primavera estrarla dalle cortecce delle piante, senza che queste ne soffrano minimamente.

Viste le sue particolari proprietà, il marchio lettone è il primo al mondo a usarla in sostituzione all’acqua ma è comunque presente anche nelle formule di altri brand.

La birch water, infatti, è un anti-age molto potente perché è naturalmente ricca di vitamine, proteine, aminoacidi ed enzimi. Inoltre, agisce da booster per le cellule perché ne stimola fortemente la rigenerazione, la protezione e il ricambio cellulare.

Risultato, una pelle più bella e tonica, con meno segni del tempo. Per questi motivi, la linfa di betulla è anche un ottimo alleato per combattere gli inestetismi della cellulite, aiuta infatti il metabolismo favorendo l’eliminazione delle tossine, ed è presente anche nelle formule di oli corpo detossinanti.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash