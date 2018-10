Oro blu, la lavanda è tra le piante aromatiche con maggiori proprietà cosmetiche. Tra creme, profumi e spray rilassanti, una selezione di prodotti da provare. E un indirizzo dove ammirare gli sterminati campi.

Intensa, avvolgente, balsamica. La lavanda è una pianta trasversale che dal balcone può essere tranquillamente trasferita sul proprio comodino viste le sue proprietà rilassanti che facilitano il sonno. Ma è anche calmante, riequilibrante, anti-age e anche anti-zanzare, perfetta quindi in estate.

I benefici della lavanda



Chiamata non a caso “l’oro blu”, la lavanda è una pianta mediterranea dalle infinite proprietà, adatte sia per un’azione di skincare che per calmare e rilassare, per questo è un ingrediente presente ormai in quasi tutti i marchi di cosmesi.



Molto delicata e adatta a tutte le epidermidi, la lavanda è presente come olio essenziale, distillato e profumo, una versatilità possibile grazie al linalolo, una sostanza presente nel fiore e nelle foglie della pianta dagli straordinari benefici terapeutici e in grado di agire sul sistema nervoso centrale e vegetativo.

Come olio essenziale la lavanda ha proprietà tonificanti e illuminanti, aiuta a controllare la produzione di sebo risultando perfetta per combattere acne e brufoli.



Il distillato, invece, svolge un’azione calmante e lenitiva, adatta su irritazioni, rossori ma anche scottature; inoltre è perfetto anche per curare occhiaie e borse perché aiuta a contrastare il gonfiore e la comparsa dei cerchi blu attorno alla zona perioculare.





Infine il profumo, forse l’utilizzo più famoso e conosciuto di questa pianta: presente nelle eau de toilette, il meglio di sé lo dà però nelle profumazione per ambiente e negli spray rilassanti, questi ultimi molto richiesti perché aiutano a combattere l’insonnia.



Spruzzati infatti su federe, lenzuola e in camera, grazie al mix di oli essenziali contenuti aiutano a rilassare il corpo e soprattutto la mente, conciliando quindi il sonno, oltre sono molto adatti anche per i bimbi.

Una curiosità: dove e quando trovarla



Vero e proprio spettacolo, la fioritura dei campi di lavanda merita un viaggio in Provenza.



A seconda delle qualità e delle zone, la pianta fiorisce da metà giugno ad agosto inoltrato, basta seguire la Route de la Lavande, associazione nata proprio con lo scopo di sostenere i coltivatori di questa pianta, che comprende le cittadelle di Valensole e Sault, le vere capitali della lavanda.



In luglio, per la precisione la terza domenica del mese, a Valensole si celebra la Festa della Lavanda: gli abitanti indossano abiti tradizionali ed è possibile visitare le distillerie dove sono estratti l’olio e il distillato.

Graphic: Elisa Costa

Credit Photo: Unsplash