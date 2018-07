Per un lungo viaggio è necessario un kit per superare il jet lag tra maschere, booster energizzanti e patch per il contorno occhi

Booster energetici, surplus di vitamina C, acque rinfrescanti per eliminare le tracce di sonno, lavanda per rilassare completamente e maschere tonificanti: quando si parte per un lungo viaggio l’effetto jet-lag è dietro l’angolo. E non solo perché magari si va dall’altra parte del mondo e il fuso orario non aiuta, ma anche dopo un viaggio in macchina la sensazione di spossatezza e affaticamento è normale.



Per questo non possono mancare prodotti che rivitalizzano e rienergizzano, anche in formato XS.

Gli ingredienti su cui puntare, oltre alla vitamina C e alla lavanda, sono il ginseng perchè aiuta a ridare tono alla pelle del viso stanca e provata dal lungo viaggio e da uno spazio chiuso, gli agrumi hanno un effetto energizzanti e per questo sono ideali nelle acque corpo, lo zenzero che combatte il disagio dovuto al continuo movimento, cambio di luogo e aereo, oltre ai conseguenti problemi fisici.



Oltre a certi ingredienti, è bene puntare anche su certe tipologie di prodotti: patch e maschere in tessuto in genere, perché sono comode e pratiche, sottili così da non occupare spazio nel bagaglio a mano, creme viso e corpo molto idratanti, con complessi di attivi che mantengono elevato il livello di acqua nell'epidermide, maschere detossinanti così da eliminare i segni di stanchezza e il grigiore, roll-on per il contorno occhi.

Il consiglio di Grazia.it: alcuni prodotti possono essere conservati in frigo così da potenziarne l'effetto lenitivo e tonificante. Approfittane!

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash