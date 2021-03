Un mantra per tutte le pelli: l'idratazione è fondamentale per mostrare un viso sano, rimpolpato e luminoso. Qui vi diamo tanti consigli per la beauty routine (con i prodotti selezionati da noi)

It's Spring time! La primavera è il momento migliore per risvegliare anche la pelle dal “torpore” invernale e per prepararla al periodo più caldo dell'anno. La parola chiave in questa fase di passaggio è idratazione. Che è importante 12 mesi su 12, ma spesso, solo quando sentiamo il desiderio di abbandonare il grigio dei mesi invernali, diventa per noi davvero importante. Quali sono i prodotti in grado di dare alla pelle ciò di cui necessita? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

1° STEP idratazione: DETERSIONE + ESFOLIAZIONE

La detersione non è un optional. Meglio preferire prodotti con acido ialuronico già da questo primissimo step, delicati e adatti a tutte le pelli (per non sbagliare). «Consiglio un peeling enzimatico a base di essenze nutrienti in grado di rivitalizzare, rigenerare le cellule e svolgere un’azione anti-infiammatoria– suggerisce Susanne Kaufmann, founder dell'omonimo brand –. Il peeling purifica i pori e illumina la pelle senza irritarla. Inoltre, elimina le impurità, rimuove le cellule morte e rischiara istantaneamente l’incarnato». Quando usarlo? Basta applicarlo una volta a settimana e rimuovere lo strato sottile dopo circa 10 minuti con un panno umido che, delicato sul viso, evita qualsiasi tipo di infiammazione.

2° STEP: IDRATAZIONE (SIERO + TRATTAMENTO)

Lo avrete già capito. L'ingrediente fondamentale è l'acido ialuronico che, se in grado di penetrare in profondità (ciò è possibile solo quando la pelle è perfettamente pulita), riesce a catturare le riserve d'acqua regalando morbidezza e turgore. Il prodotto consigliato non può che essere un siero all'acido ialuronico altamente concentrato in grado di supportare le cellule della pelle nel trattenere l’acqua al proprio interno. «La struttura molecolare dell'acido ialuronico – racconta Kaufmann -è perfettamente bilanciata: riempie i depositi di acqua della pelle mantenendo un livello ottimale di idratazione sia in superficie che in profondità. Ne emerge un naturale effetto liftante, che riduce visibilmente linee e rughe. La pelle appare più giovane, levigata e soda». Dopo il siero si passa alla crema viso. Ognuno sceglierà la preferita in base alla texture – più ricca o più leggera – e in base alla formulazione.

STEP OPZIONALE: MASCHERA VISO

Il risveglio a base di idratazione & freschezza si completa con una maschera idratante: uno step non obbligatorio ma decisamente consigliato perché aiuta a riempire le rughe d’espressione colmandole di idratazione, rinfresca l’incarnato e dona ancora più luminosità. Esistono tantissime tipologie di maschere, da giorno o da notte, in tessuto o in crema. La scelta, come sempre, dipende dalla vostre esigenze e preferenze.

Scegliete fra le migliori maschere viso del momento.

Indecisi sui prodotti idratanti da usare? Date pure un occhio alla nostra selezione.

Peeling delicato indicato in particolar modo per pelli sensibili. Contiene acidi di frutta derivati da kiwi, mela e papaya che rimuovono le cellule morte senza la presenza di elementi aggressivi che sollecitino eccessivamente l’epidermide.

Crema idratante dalla texture leggera, è arricchita con Scientific Garden ExtractTM ed estratto rassodante di Cedro Giapponese. Ideale per pelli normali e disidratate.

Crema dalla texture delicata e leggera, è formulata per migliorare la resilienza e la naturale protezione della pelle dai dannosi effetti della luce blu emessa dai device digitali. Lavora sull'idratazione migliorando la performance dell’Aquaporina-3, una proteina che controlla i flussi di acqua all’interno delle cellule.

Crema quotidiana prebiotica, garantisce una idratazione profonda e immediata fino a 72 ore.

Crema multiattiva, rimpolpa la pelle con idratazione e nutrienti, mentre un mix di antiossidanti e vitamine energizza l’aspetto della pelle.

Siero intensivo idratante, contiene Infuso di Tè Blu Bio e Acido Ialuronico molecolare naturale da biofermentazione con tre pesi molecolari.

Formulato con estratto di foglie di papaya, alga spirulina e galattomiceti, è una miscela di estratti e lieviti fermentati per il benessere della pelle. Da usare dopo la detersione.

Ha una formula idratante e riparatrice sotto forma di gel-crema con gluconato di Rame e gluconato di Zinco, perfetti per limitare la proliferazione batterica.

Trattamento intensivo, stimola il rinnovamento cellulare e corregge le imperfezioni della pelle, levigandola e idratandola grazie alla Orchid Noble Light Technology™ che agisce sulla causa del colorito spento per ridare tono all’incarnato e svelare un viso levigato e raggiante.

Formula ad assorbimento rapido, dona alla pelle una sensazione di freschezza per 24h senza lasciare residui, anche in condizioni di caldo, umidità ed inquinamento. Inoltre, idrata intensamente prevenendo la perdita d’acqua, regola la produzione di sebo e rende la pelle liscia, sana e pulita tutto il giorno.

Le Ceramidi, l'Acido Ialuronico e la Niacinamide assicurano un'idratazione perfetta anche per le pelli più secche, mentre il fattore di protezione solare è ideale anche per la città.

Trattamento all-in-one ispirato alle galeniche del Paese del Sol Levante, ha una consistenza aqua-gel freschissima che regala alla pelle una delicata sensazione velo d’acqua.

Arricchito con Acido Ialuronico, aiuta ridurre le rughe d’espressione illuminando immediatamente la pelle stanca. Racchiude capsule di microsfere che contengono vitamina E, dalle proprietà antiossidanti e rivitalizzanti, rilasciate nel siero quando lo si eroga.

