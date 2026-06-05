Anche senza scottature, la pelle ha bisogno di nutrienti e attivi specifici per recuperare. Ecco come e perché usare il doposole e i prodotti da mettere nella beauty bag

Il doposole? Ancora troppo sottovalutato. Eppure è proprio dopo l’esposizione al sole che la pelle entra in una fase delicata in cui ha bisogno di essere aiutata a ritrovare equilibrio e benessere. Non è solo una questione di rossori o scottature: anche quando tutto sembra sotto controllo, la pelle ha comunque lavorato, si è difesa, ha perso acqua ed energia. A ricordarlo è Umberto Borellini nella nuova edizione del suo bestseller “Manuale di Cosmetologia” (Edizioni Edra): “Dopo aver preso il sole, si dovrebbe sempre utilizzare una formulazione specifica, anche in assenza di scottature”. Un’indicazione chiara, che cambia prospettiva. Perché i raggi UV non lasciano sempre segni visibili, ma agiscono in profondità, favorendo disidratazione, stress ossidativo e un indebolimento della barriera cutanea.

Doposole: perché è importante usarlo

Il doposole non dovrebbe mai essere considerato un semplice extra, anzi dopo l'esposizione è necessario un prodotto mirato, “ricco di nutrienti, restitutivi, idratanti, lenitivi, contenenti ingredienti in grado di combattere i radicali liberi”, capace di restituire alla pelle ciò che ha perso durante l’esposizione. Non solo sollievo immediato, quindi, ma un’azione più ampia, che accompagna la pelle nel suo naturale processo di recupero: “In questo modo ci sono migliori possibilità di invertire gli effetti da esposizione ai raggi UV, permettendo alla pelle di rigenerare se stessa spontaneamente”.

Gli attivi alleati della pelle

Le formule più efficaci puntano su un mix equilibrato di attivi e ingredienti ad azione principalmente idratante, lenitiva, emolliente, restitutiva e antiossidante. Tra questi spicca, per esempio, l’estratto di aloe, prezioso per la sua capacità di trattenere l’acqua e mantenere la pelle morbida e fresca. In più, lenisce, ripara e dona sollievo, diventando un alleato ideale dopo ogni giornata al sole. Accanto all’aloe, anche l’acido ialuronico e la betaina giocano un ruolo importante; insieme aiutano a ripristinare il giusto livello di idratazione, condizione essenziale per una pelle elastica, luminosa e resistente.

Doposole: i prodotti consigliati

Indecise sui prodotti da utilizzare? Abbiamo fatto una selezione per voi, fra bestseller e novità per l’estate 2026.

Contiene un attivatore e prolungatore dell'abbronzatura a doppia azione che favorisce la naturale sintesi e produzione di melanina più un lipoaminoacido, un minerale ricco di amminoacidi essenziali ad azione lenitiva.

Nutriente e lenitivo, prolunga l’abbronzatura di due settimane.

Arricchita con aloe vera lenitiva e burro di karité riparatore, la sua formula rinfrescante idrata intensamente la pelle e aiuta a riparare i danni cutanei causati dal sole.

Contiene iperfermentato di girasole coltivato nella Tenuta Bottega Verde ed estratto di Alchechengi, specifico percontrastare lo stress ossidativo e preservare la pelle dai danni da foto esposizione.

Con DNA SMART PROTECTION, dona sollievo ed idratazione alle pelli aggredite dal sole e previene la desquamazione rinforzando la barriera cutanea, grazie all’azione lenitiva dell’estratto di liquirizia e all’alto potere nutriente del burro di karitè.

Arricchito con aloe vera ed estratto di Physalis Angulata, aiuta a calmare rossori e irritazioni, mentre l'olio di macadamia, vitamina E, pantenolo e glicerina nutrono in profondità e ripristinano l’idratazione.

Spray doposole rinfrescante lenitivo e idratante a base di aloe vera e principi attivi vegetali ad azione decongestionante, dona sollievo immediato alle pelli inaridite e disidratate dal sole.

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