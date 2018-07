L'ultima mania beauty? Si chiama dermaroller, cerchiamo di capire come utilizzarlo

Il dermaroller è il beauty tool che sta impazzando tra le appassionate di bellezza, le quali assicurano che da quando utilizzano questo strumento la loro pelle è migliorata sensibilmente.

Cerchiamo di capire di cosa si tratta e come funziona.

Un post condiviso da @iskincarereviews in data: Mag 22, 2018 at 12:00 PDT

Dermaroller e microneedling: gli aghi (mini) sulla pelle

Il dermaroller è lo strumento con cui viene effettuato il trattamento del microneedling, vale a dire dei piccolissimi aghi che penetrano nella pelle attraverso un piccolo rullo passato sulla pelle.



Il trattamento provoca delle piccole lesioni, stimolando in questo modo le difese di riparazione della pelle, aumentando la produzione di collagene.

La pelle risulterebbe così rigenerata e rinnovata e alcuni inestetismi, come macchie e linee d'espressione, verrebbero diminuiti.

Un post condiviso da Paden Sawyer (@padenkells) in data: Mag 22, 2018 at 8:06 PDT

Il trattamento amato dalle star

Le star non fanno mistero di amare il microneedling. Tra queste annoveriamo Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e Kim Kardashian, il cui selfie post-trattamento è stato ribattezzato come "vampire facial".



Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: Mag 4, 2018 at 8:16 PDT

Il dermaroller e l'acne

Tra i benefici del dermaroller ci sarebbe anche, stando a chi l'ha provato, un miglioramento della condizione dell'acne, soprattutto per quanto riguarda le cicatrici, dato che si accelererebbe il processo di riparazione della pelle.

Nel caso in cui vogliate provare il microneedling in presenza di acne vi consigliamo di rivolgervi a un bravo dermatologo, prima di prendere in considerazione qualsiasi trattamento.

Un post condiviso da Swiss Clinic (@swissclinic) in data: Mag 21, 2018 at 8:03 PDT

Il dermaroller e le rughe

Stimolando la produzione di collagene ed elastina, il dermaroller potrebbe avere un effetto antiaging, per un'azione di resurfacing.



Un post condiviso da กลูต้า เมโสหน้าใส150฿ เจ้าแรก💕 (@gluta_shops) in data: Mag 21, 2018 at 7:03 PDT

Qualche perplessità sul microneedling e perché è meglio evitare il fai da te



Qui in redazione ci siamo chieste se valesse realmente la pena procurare un danno alla pelle per stimolarne i processi riparativi. Il microneedling può provocare un forte arrossamento e ci sentiamo di sconsigliarlo nel caso di pelli sensibili.



Inoltre, si tratta di una pratica che può aumentare il rischio di pericolose infezioni, soprattutto se non vengono rispettate le fondamentali norme igieniche.

Il dermaroller deve essere scrupolosamente sterilizzato dopo ogni utilizzo e passato su pelle ben detersa.

In commercio esistono numerosi tool, ma noi vi consigliamo caldamente di rivolgervi a un centro specializzato e soltanto dopo aver consultato uno specialista.

Un post condiviso da Skincare Sweden (@skincaresweden) in data: Mag 22, 2018 at 7:15 PDT

Come scegliere il dermaroller (se proprio volete provarlo)

Volete proprio provare il dermaroller casalingo? On line troverete tantissimi modelli, cercate sempre di rivolgervi a venditori affidabili, anche se è un ambito in cui manca ancora una normativa chiara.



I dermaroller per uso domiciliare hanno aghi che variano da una lunghezza di 0.2mm a 0.5mm. Per stare più tranquille ed evitare di arrecare troppo danno alla pelle, orientatevi sugli aghi più corti.

I dermaroller esistono in diverse dimensioni, a seconda dell'area del corpo che si vuole trattare.

Attenzione poi, al materiale degli aghi che devono essere realizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di allergie.



Siete proprio sicure che ne valga la pena? I possibili effetti collaterali sono molti e forse è consigliabile affidarsi a trattamenti di bellezza che non creano lesioni nella pelle.

