I trattamenti viso lenitivi e rinfrescanti del momento calmano e idratano la pelle per una sensazione di confort assoluta

Lenire e rinfrescare la pelle sopratutto a seguito di una lunga giornata di esposizione al sole e agli agenti atmosferici è uno step fondamentale di ogni beauty routine. I trattamenti lenitivi del momento riportano la pelle al livello ottimale di idratazione oltre ad avere un effetto rinfrescante, rimpolpante e calmante.

Creme viso, gel rinfrescanti e maschere di ultima generazione sono i perfetti alleati per calmare le irritazioni e le infiammazioni della pelle: ingredienti naturali come acqua di cocco, aloe vera e camomilla contribuiscono a sfiammare la pelle e a donare una sensazione immediata di freschezza e confort.

Scorrete la gallery e scoprite i 10 trattamenti per il viso lenitivi e rinfrescanti da non perdere, selezionati per voi da Grazia.it

Dalla prima applicazione la texture gel rinfrescante di questa maschera lenitiva rende la pelle levigata, morbida e tonica grazie alla presenza dell'Acido Ialuronico associato alle Alghe Rosse dalle virtù calmanti e ristrutturanti.

Fresco come un fluido e vellutato quanto un balsamo, questo trattamento viso dona comfort immediato alla pelle e permette di riparare i danni causati dall'esposizione ai raggi UV.

Questa crema idratante riveste il viso di una piacevolissima sensazione di freschezza, grazie alla formula esclusiva ispirata alla skincare coreana. Una crema-gel dalla texture leggera che rivela un’idratazione che dura per 72 ore. La pelle è rimpolpata, luminosa e raggiante di freschezza.

Questa mousse diventa frizzante durante l'applicazione, assicurando una rigenerante sensazione di freschezza. Ispirato alla medicina tradizionale cinese, l'effetto ghiaccio rinfresca e lenisce immediatamente la superficie cutanea.

Questa maschera viso in tessuto ricca di principi attivi idratanti, è lenitiva e calmante. I principi attivi di Camomilla e Avena danno sollievo alla pelle, mentre la tecnologia 3-LURONICS limita la disidratazione causata dall’esposizione solare e stimola la produzione del collagene.

Un vero must have per le amanti delle profumazioni fruttate, questa maschera all'anguria per viso e décolleté in bio-cellulosa effetto ghiaccio è perfetta per lenire e rinfrescare la pelle di viso e décolleté.

Una maschera per il viso in tessuto che contiene un vero e proprio smoothie di principi attivi: a base di estratti di sedano, broccoli, tè verde, prugna verde e avocado, per lenire e idratare la pelle.

Un gel lenitivo multiuso all’estratto di cocco, da massaggiare sul viso fino a completo assorbimento per un effetto rinfrescante e idratante.

Questo sapone per il viso con estratti di tè verde, centella asiatica e alone è fatto a mano ed è 100% naturale. Detergere efficacemente i pori, idratando e calmando la pelle al tempo stesso.





Una maschera idratante e lenitiva all’argilla, con estratti di superfood come cavolo nero, cetriolo e broccolo, che lenisce la pelle, soprattutto quella sensibile, lasciandola più bella e radiosa.

Credits Ph: Elisa Costa

Credits Ph: Unsplash