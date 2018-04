Concedetevi il lusso di un trattamento green di eccellenza, nel rispetto della propria pelle e dell'ambiente

Siete attratte dai cosmetici naturali ma non riuscite a rinunciare alla piacevolezza sensoriale dei prodotti di bellezza tradizionali?

Provate a concedervi un piccolo lusso tra la cosmesi green più lussuosa.

Il perfetto connubio tra materie prime provenienti da coltivazioni biologiche ed eco-sostenibili e tutta la ricercatezza di texture cosmeticamente eleganti, per un'efficacia di cui difficilmente troverete eguali.

Abbiamo scelto i migliori prodotti eco-luxury viso e corpo per voi che desiderate cosmetici naturali ma non volete rinunciare anche al lato più glam.

Un olio viso lussuoso da utilizzare la sera per favorire il ricambio cellulare. Contiene oli vegetali ricchi di omega 3, 6 e 9 ed estratti naturali ad azione antiossidante, come l'ibisco, la kigelia africana, l'olio di mongongo e di kalahari, oltre a oli essenziali rivitalizzanti.



Una linea svedese tutta naturale che attraverso prodotti biologici e artigianali vuole tramandare le antiche tradizioni scandinave, rievocando i profumi delle foreste. Questo olio per il corpo, a base di oli vegetali pregiati, ci trasporta tra le foreste di betulla, per farci godere un momento di pace e tranquillità.



Un solare per il corpo al profumo di pina colada resistente all'acqua dalla formula naturale e leggera, perfetta per le pelli più sensibili, arricchita con estratti naturali antiossidanti.



Un detergente esfoliante a base di argilla rosa e rhassoul che purifica la pelle senza disidratarla, rendendola splendente e radiosa. Contiene anche un complesso di minerali per rivitalizzare la pelle stanca.



Un balsamo multiuso da utilizzare su viso o corpo per risolvere le condizioni più critiche della pelle, come arrossamenti, irritazioni e imperfezioni. Ha un'azione lenitiva e anti-infiammatoria con una formula completamente naturale a base di oli e burri vegetali e oli essenziali.





Coccolate i vostri capelli con questo shampoo naturale e organico con ingredienti pregiati, come l'olio di Rahua e di Palo Santo per nutrire con delicatezza i capelli danneggiati e sensibilizzati. Il profumo è completamente naturale e svolge un'azione aromaterapica rilassante.



Un balsamo labbra colorato che può trasformarsi in blush in crema. Contiene pigmenti naturali e ingredienti idratanti come olio di cocco, burro di karité, olio di jojoba, olio di argan e burro di cacao.



Una maschera esfoliante efficace e delicata al tempo stesso che regala un incarnato immediatamente più levigato e luminoso. Rimuove a fondo le impurità, regolarizza la texture e stimola il rinnovamento cellulare, a base di argilla rosa, enzimi dall'estratto di melograno e acido salicilico naturale.



Un mix di oli essenziali preziosi per rivitalizzare la pelle spenta e donarle una nuova luminosità. Hanno un'azione antiossidante e anti-infiammatoria, stimolano la riparazione cellulare e hanno un effetto rilassante. Gli estratti di sandalo, arancia, incenso, ylang ylang, salvia, geranio, lavanda e rosa sono dispersi in una base di olio di melograno.



Una produzione artigianale che sfrutta le più avanzate tecniche di vinificazione per realizzare un siero completamente naturale ad azione anti età a base di olio di vinaccioli, nocciola, avocado, calendula, carota e rosa canina, miscelati a oli essenziali ed estratti vegetali pregiati.



Un esfoliante con ingredienti naturali e organici per un'azione delicata. Ha la texture di un balsamo lussuoso a base di olio di cocco e burro di karité ed è arricchito con enzimi vegetali, polvere di diamante ed estratto di rosa damascena.



Un olio per il corpo ad azione rilassante, con olio essenziale di lavanda, perfetto per sciogliere la muscolatura dopo una giornata particolarmente impegnativa. Contiene inoltre olio di rosa canina, estratto di melissa, olio di calendula e olio di avocado.



Credit ph.: Pexels