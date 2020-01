Dal bagno caldo al pillow mist, tutto l'occorrente per liberare la mente e rilassarla assieme al fisico. E godersi del meritato riposo!

Uno dei buoni propositi per l'anno nuovo è "less stress"!

Ma come “de-stressarsi”? Perché pare non essere una cosa molto facile, e se anche Pantone ha decretato il Classic Blue come colore 2020 proprio per le sue proprietà calmanti, vuol dire che abbiamo tutti bisogno di staccar la spina.

Via la tecnologia, trascorrere del tempo in compagnia o prenderselo per sé è fondamentale durante le vacanze. Perché a volte basta poco, anche solo il giusto aroma nell’aria per abbassare il livello di stress.

Il rito del bagno caldo

Benché l’immagine di una vasca da bagno piena di acqua calda e candele accese sia la cosa più classica, anche una doccia va bene. Indispensabile è scegliere il bagnoschiuma ideale che rilassi e, perché no, svolga anche un’azione decontratturante sulle rigidezze muscolari.

Se vi piacciono gli agrumi puntate sull'arancia dolce ma niente aromi marini, molto energizzanti e anche fuori stagione, meglio fragranze più morbide come mandorle, miele, vaniglia e bacche scandinave. Ad accompagnare sono perfetti anche uno scrub, ideale per eliminare dalla pelle il grigiore invernale e cittadino oppure anche i sali, da usare solo in vasca, dall’azione levigante.

Il momento dell’olio

Molte non amano questa texture perché hanno ancora in mente le consistenze anni 80, estremamente ricche e unte. In realtà gli oli corpo di oggi si assorbono molto velocemente senza ungere la pelle né i vestiti. E proprio la loro consistenza, che si scalda con il calore delle mani, massaggiata sul corpo aiuta a rilassarlo. Ideale da applicare dopo il bagno, meglio ancora se su pelle umida.

Un tip in più? È perfetto anche prima di andare a dormire soprattutto se si sceglie quello relax con note olfattive tranquillizzanti come la camomilla, il tiglio e la lavanda.

Profumo di casa

Molti di non ci pensano, in realtà anche l’aroma che viene sprigionato nell’aria di casa è importante perché aiuta a energizzare, o in questo caso, a rilassare la mente. In spray, bastoncini, candele, molti si basano sull’aromaterapia, ovvero sono composti da oli essenziali che agiscono sulla mente rilassandola.

Tra questi, i più usati sono la lavanda e l’arancia, per chi ama invece le note floreali l’ylang-ylang è perfetto mentre per quelle verdi si può puntare su basilico e cipresso. Nota altrettanto rilassante ma più insolita è l’incenso mentre un grande classico è la camomilla.

Bedtime

Se spruzzare un aroma rilassante nell’ambiente non è sufficiente, non resta che puntare sui pillow mist, ovvero gli spray per cuscini. Usanza anglosassone, negli ultimi anni sono arrivati anche da noi e sono adatti per tutti, bimbi compresi.

La loro funzione è facilissima: si spruzzano su cuscino appena prima di coricarsi. Inalando la fragranza composta da aromi naturali questa rilassa immediatamente il corpo e soprattutto la mente, conciliando così il sonno. E buona notte!