Sieri, maschere, idratanti e scovolini: il necessario per ciglia e sopracciglia forti e sempre in ordine

Mai come in queste ultime stagioni lo sguardo è in primo piano: ciglia e sopracciglia sono diventate il nuovo accessorio del proprio look.

Per questo occorrono i prodotti giusti, non solo in fatto di make up ma anche di cosmesi che ci aiutino a rinforzarle: sieri e gel, formule leggere che rinfoltiscono l’arcata ciliare e mantengono in ordine quella sopracciliare, texture che fungono da liftante così da aprire lo sguardo e ringiovanirlo, maschere da applicare la notte per idratare anche queste due zone.

Grazia.it ha selezionato 12 prodotti perfetti per occhi sotto i riflettori.

Kit Painting Eyebrow, Wycon

In poco spazio l’essenziale per avere un’arcata perfetta: all’interno infatti una tinta per un colore pieno e a lunga tenuta ideale per disegnare le sopracciglia, un pennellino con applicatore obliquo super preciso e uno scovolino per disciplinare durante la giornata.

Liftactiv Serum, Vichy

Più di un classico siero, si applica su tutta la zona del contorno occhi, comprese le ciglia e le sopracciglia; la sua è una tripla funzione, agisce infatti come liftante così da risvegliare lo sguardo ringiovanendolo, è un ottimo primer per il make up e aiuta a rinforzare le ciglia. Nella formula infatti ci sono agenti illuminanti e ceramidi che aiutano a densificare le ciglia.

Second Change, The Brow Gal

Si tratta di un siero rinforzante che agisce in 4 settimane sulle sopracciglia; la particolarità è nello scovolino a tre velocità così da essere più pratico e veloce.

Primer, Marc Jacobs Beauty

Dalla formula cremosa, questo primer ha un effetto balsamo ed è ricco di vitamina B5 e peptidi che aiutano a nutrire le ciglia. Applicato la notte, è un’ottima maschera per le ciglia stesse perché rinforza e idrata a fondo durante il sonno.

Eye Brow Gel, Claudia Schiffer

Trasparente, questo gel ha un finish molto naturale sulle sopracciglia che vengono scolpite e ridefinite. Ricco di vitamina E, estratti di calendula e di camomilla, aiuta a proteggere il pelo e a rinforzarlo.

Subversion, Urban Decay

In crema, questo primer si applica prima del mascara e aiuta a creare una solida base così che il trucco possa aderire perfettamente. Dopo le ciglia appaiono più voluminose, lunghe e forti, oltre a essere molto idratate grazie al pantenolo e alla vitamina E all’interno.

Phyto Sourcils, Sisley

Un solo prodotto per tre gesti che aiutano a sottolineare e intensificare le sopracciglia: soprannominata “matita architetto”, Sisley ha pensato a uno stilo dalla tripla funzione. Aiuta a riempire le sopracciglia troppo diradate, a ispessire quelle troppo sottili, a ridisegnare l’arcata e quindi anche lo sguardo. È composta da tre elmetti, il pettine, l’highlighter che aiuta a illuminare lo sguardo e una mina triangolare in 3 tonalità che disegna e ridefinisce.

Brow Plume Perfection, Mi-Rê

Da un lato una formula leggera ricca di nutrienti e pigmenti che aiuta a rinforzare la naturale tonalità dell’arcata per una durata dai 5 ai 7 giorni mentre la formula stessa aiuta a rinforzare la crescita del pelo. Dall’altro lato invece il Browscara ovvero il mascara per le sopracciglia ricco di cera-complex che funge da styling ma anche da rinforzo per le sopracciglia stesse.



Eyebrow Gel, & Other Stories

Si applica dall’alto verso il basso questo gel trasparente che dona un aspetto naturale alle sopracciglia così da lasciarle definite e in ordine per tutto il giorno.

Lash Care Serum, LaVera

Siero specifico ricco di caffeina, aiuta a rigenerare le ciglia durante la notte così da rinforzarle e mantenerle più nutrite e folte.

Lash Recovery Serum, Elizabeth Arden

All’interno la formula è composta da tre lipopeptidi che aiutano a fortificare ciglia e sopracciglia; il prodotto si applica infatti lungo la linea cigliare e quella sopracciliare, dall’angolo interno a quello esterno, prima di andare a dormire così da farlo agire di notte.

24 ore Brow Collection, Deborah

La collezione è specifica per ciglia e sopracciglia a lunga tenuta ed è composta da 4 pezzi tra cui il mascara colorato che aiuta a pettinare, riempire e fissare le sopracciglia. La texture è in gel e infoltisce anche dove ci sono dei vuoti.

Graphic: Elisa Costa

Credit Photo: Mondadoriphoto