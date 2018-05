Comodi e pratici, alcuni prodotti beauty sono ideali per le sportive per i loro formati, gli ingredienti energizzanti, defaticanti e la resistenza al calore

Le scarpe, l’integratore, gli eventuali occhiali per proteggersi dal sole: la tenuta quando si fa sport all’aria aperta è fondamentale. E passa anche dal beauty: mai sottovalutare la giusta protezione solare, lo spray termale rinfrescante o la crema anti-fatica da stendere dopo. Con scudi protettivi così da evitare macchie e segni del tempo precoci, ingredienti rinfrescanti, nutrienti e soprattutto defaticanti. La routine per la sportiva è specifica e fatta di prodotti multitasking.

Spray Solare Corpo SPF30, L’Erbolario

Composto da olio di argan bio e estratto di goji bio, questo spray solare si attiva subito entrato a contatto con la pelle e le dona freschezza.

Super Soin Solaire, Sisley

In comodo spray, questo solare si spruzza su tutto il corpo per contrastare i danni causati dal sole grazie agli ingredienti anti-ossidanti, al rinforzo della barriera epidermica e agli ingredienti nutritivi e idratanti.

Ultra Facial Cream SPF30, Kiehl’s

Adatto a tutti i tipi di pelle, questa crema è multifunzionale: riduce la perdita di idratazione che danneggia la cute, protegge dal sole e dalle condizioni climatiche più estreme inoltre, grazie alla texture leggera, non appesantisce la pelle.



Fluido Liftante e anti-smog, Bakel

Anti-age e anti-smog, questo trattamento idratante e antiossidante aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo mantenendo l’integrità delle membrane cellulari e la compattezza della cute.

Capsule Anticellulite Attive, Becos

Aiuta a migliora la compattezza della pelle e a detossinare le sostanze nocive grazie all’olio di caffè che agisce sulla lipolisi, l’estratto di papavero che favorisce il microcircolo, l’estratto di uva che ristruttura la pelle donandole tono.

Gel Piedi Rinfrescante Anti-fatica, Bellissima

In gel, ha un effetto fresco e dona sollievo ai piedi stanche e affaticati dopo la corsa. A base di menta e mentolo, li tonifica e li sgonfia; si massaggia anche sulle caviglie ed arti inferiori dal basso verso l’alto.

Drenante Defaticante Gambe, Bionike

Leggero, dona immediato sollievo alle gambe, stimola la microcircolazione così da donare una sensazione di leggerezza e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.



Soin Soleil Divin, Caudalie

Il segreto di questo solare sono i polifenoli dei vinaccioli d’uva che, assieme ai filtri solari UV, creano una barriera contro i radicali liberi e prevengono il fotoinvecchiamento.

Fluide Hydratant anti-pollution SPF30, Décleor

Con filtro anti-inquinamento all’interno, questo trattamento idratante si applica sul viso rinfrescandolo. La texture ricca di baicalina, un ingrediente attivo completo che combatte l’ossidazione epidermica, rende la pelle più tonica, luminosa, liscia e giovane. Inoltre la texture leggera non appesantisce il viso, adatto quindi prima di fare sport.

Stick anti-adipe zone ribelli, Dibi

Si può stendere sulle cosce anche prima dell’allenamento così da far bruciare più calorie. All’interno degli attivi che stimolano la lipolisi riducendo la circonferenza di cosce, girovita e glutei.

Mega Defence Barrier Boosting Essence Oil, Dr. Andrew Weil for Origins

Molto leggero, questo olio si assorbe velocemente e aiuta a neutralizzare e proteggere la pelle dagli agenti esterni inquinanti, oltre a limitare arrossamenti, sensibilità cutanea e segni prematuri del tempo.

Hydracid SPF15 Brume Éclat, SVR

Si vaporizza sul viso tutti i giorni, anche più volte nell'arco di 24h, formando uno scudo protettivo contro tutti i danni causati da smog e sole. All’interno infatti un sistema di filtri, una particolare camelia che protegge dall’inquinamento, l’acido ialuronico rimpolpante e la vitamina C.

Sun Sport Roll On Sun Fluid SPF30, Lancaster

Nel pratico formato roll-on, questo solare è pensato per gli sportivi, per essere tenuto in tasca o nel borsone, inoltre resiste al sudore aumentandone l’efficacia, regola e mantiene la traspirazione cutanea.

Hydro Effect Serum, Lavera

Si applica sotto all’abituale crema viso così da rinforzarne l’effetto, questa crema contiene un complesso antinquinamento a base di alghe che proteggono dall’ambiente e contro i radicali liberi, inoltre grazie all’acido ialuronico mantengono alto il livello di idratazione.

Sunissime Fluido Protettivo Energizzante anti-età globale, Lierac

Specifica per il viso, questo solare protegge la pelle oltre a difenderla dalle rughe, dal rilassamento e dalle macchie cutanee. Inoltre cattura i radicali liberi generati dai raggi UV e li trasforma in taurina, una sostanza che rinforza la barriera e stimola il rinnovamento cellulare.



Soin Anti-age Défense Cellulaire SPF30, LPG

Secca, questa texture penetra immediatamente nella pelle proteggendola e idratandola tutto il giorno; crea infatti un film protettivo che è anche un’ottima base per qualsiasi successivo cosmetico.

Sunscreen Spray, Coola

Originario di San Diego, Coola arriva in Italia con i suoi solari altamente protettivi e che sanno di vacanze. Con ingredienti naturali e anti ossidanti, lo spray ha un SPF30 e profuma alla pina colada.



Eau Thermale Spray all’acqua Spf30, Uriage

Si tratta di un’acqua idratante spray che protegge dai raggi UV e dall’invecchiamento precoce della pelle, oltre che dai danni dell’inquinamento, il che la rende quindi perfetta a chi pratica sport in città all’aria aperta. Si nebulizza sul viso donando immediata freschezza.

Kit Easy Beauty, Ten Science

Questo nuovo trattamento combatte gli inestetismi del corpo sfruttando il calore corporeo e, grazie ai principi e ingredienti contenuti, stimola il metabolismo del tessuto cutaneo. Il kit è composto da leggins realizzati con un “filato intelligente” che assorbe il calore umano e da uno spray da spruzzare sotto i leggins che drena e tonifica.



Photo Credit: Unsplash