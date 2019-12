Prendetevi cura della vostra pelle con i Miracle balm, i balsami multiuso ideali per idratare la pelle sensibile e screpolata di viso e corpo



I miracle balm sono veri e propri elisir di bellezza multiuso, ideali per idratare e lenire in profondità la pelle sensibile e disidratata. La loro consistenza ricca ed avvolgente riveste la pelle (anche quella iper screpolata!) e la protegge dalle aggressioni esterne, riparandola al contempo.

Miracle Balm: cosa sono e a cosa servono?

Il beauty balm è un balsamo multiuso perfetto per soddisfare molteplici esigenze della pelle di viso e corpo. Questo trend arriva dalla cosmesi organica di nicchia: infatti, la maggior parte dei balm multiuso è ricca di ingredienti naturali di altissima qualità.

Si tratta di balsami concentrati dalla consistenza molto densa che riparano e proteggono la pelle sensibile e intollerante. La loro formula balm to oil può essere utilizzata su viso, cuticole, gomiti, ginocchia, mani e laddove si senta la necessità di un boost di idratazione.







Abbiamo selezionato per voi 10 Balm Viso e Corpo multiuso, perfetti per riparare la pelle secca e sensibile. Continuate a leggere e scoprite quello che fa per voi.



Un olio solido contenente potenti antiossidanti, vitamine, minerali e acidi grassi, perfetto da applicare su viso, labbra, corpo e in qualunque zona abbia bisogno di essere riparata in profondità. Ne basta una piccola quantità.



Questo balsamo multi-tasking rigenerante cura, protegge e idrata la pelle. Indispensabile per le labbra screpolate e la pelle disidratata, questo balm contiene oli vergini di cocco e di jojoba spremuti a freddo che idratano in profondità la pelle.

La formula ultra ricca di questi burri con più del 90% di ingredienti naturali combina burro di karité e burro di murumuru con un complesso di oli di avocado, cocco e oliva. Una piccola quantità è perfetta per idratare anche le pelli più secche e screpolate.



Un balsamo idratante ultra ricco dalla formula cruelty free: questo idratante super ricco è formulato con oli di cocco, avocado e enotera e olivello spinoso, per idratare intensamente la pelle. Il profumo di pompelmo è davvero piacevole.



Questo balsamo è perfetto per chi ha difficoltà ad addormentarsi o è particolarmente stressato: la sua formula combina una miscela su misura di erbe, olio di semi di anguria e olio di passiflora, che massimizzano l'assorbimento di vitamine e minerali essenziali per un sonno di qualità.



Questa unguento calmante è ricco di miele, propoli e pappa reale per lenire e rafforzare la pelle stressata.Un vero trattamento multi-tasking che offre un rapido sollievo da arrossamenti e irritazioni, proteggendo e riparando i tessuti indeboliti. E' perfetto anche per i soggetti allergici.



Un balsamo 100% naturale dalle proprietà miracolose e dalle caratteristiche polivalenti, usato per secoli per trattamenti di bellezza e curativi. E’ ideale per donare sollievo alla pelle molto sensibile e reattiva, per fare impacchi curativi e per struccare delicatamente la pelle.

Sviluppato per chi soffre di arrossamenti, macchie, estrema secchezza e irritazione, questo balm multiuso è completamente privo di allergeni noti e ingredienti potenzialmente dannosi. Con la sua texture balsamo-olio, agisce durante la notte per riempire la barriera della pelle e idratarla in profondità.



Questo pratico balsamo in stick è il segreto di bellezza di Miranda Kerr: disegnato per un extra shot di idratazione da applicare quando più necessario, contiene un blend unico di oli naturali ed antiossidanti.



Questo balsamo multiuso combina i benefici di un balm naturale con il finish lussuoso di una crema. Con aloe vera, attivi organici integrali, oli vegetali e semi di senna indiano - noto anche come "acido ialuronico botanico" - ripristina l'idratazione e migliora la capacità della pelle di trattenerla.



